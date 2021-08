Le Canada termine 8e en quatre de pointe mixte

La Grande-Bretagne a été sacrée championne paralympique dans les épreuves de quatre de pointe mixte PR3 et de deux de couple mixte PR2 en para-aviron samedi.

L'équipage canadien de l'épreuve de quatre de pointe mixte PR3 a pour sa part terminé 3,19 secondes derrière les athlètes du CPR pour prendre la 2e place de la finale B, qui visait à déterminer les positions 7 à 12. Le Canada termine donc au 8e rang de l'épreuve.

Du côté de la finale A, l’équipage britannique a mené la course d’un bout à l’autre pour devancer les Américains par plus de 11 secondes avec un temps de 7:09,08. La France a complété le podium.

Une autre domination de la Grande-Bretagne

En grande finale, les Britanniques se sont également imposés au deux de couple mixte PR2 en 8 min 38 s 99/100. Le duo de Laurence Whiteley et Lauren Rowles a connu un mauvais départ et était 3e après 500 m. Il a réussi une remontée pour dépasser les Pays-Bas, puis la Chine dans la deuxième moitié de la course.

Les Néerlandais ont aussi joué le tour aux Chinois dans les 500 derniers mètres et ont mis la main sur la médaille d’argent.

L’Australie a pour sa part remporté la finale B, avec un temps de 8:56,69. Le duo canadien de Jessye Brockway et Jeremy Hall a traversé la ligne d’arrivée près de 57 secondes plus tard, en dernière position.

Le Canada conclut donc le programme de para-aviron à Tokyo sans médaille pour la troisième fois depuis l’arrivée de la discipline en 2008. L’équipage du quatre de pointe PR3 avait remporté la médaille de bronze à Londres en 2012. Il s’agit de la seule médaille de para-aviron de l’histoire du Canada aux Jeux.