Une qualification aisée pour Brent Lakatos au 400 m

Le Dorvalois de 41 ans a inscrit un temps de 48 s, ce qui lui a permis de terminer au premier rang de sa vague de qualification et ainsi accéder à la finale. Il s'agit du 2e meilleur temps des deux vagues puisque le Thailandais Pongsakorn Paeyo a battu le record paralympique avec un temps de 47,53.

Lakatos avait remporté la médaille d'argent de cette épreuve à Rio en 2016. Il est également le détenteur du record du monde de celle-ci.

Après sa médaille d'argent au 5000 m, Lakatos prendra donc part à une deuxième finale à Tokyo. Celle-ci aura lieu dimanche à 7 H 01 (HAE).

Pas de finale pour Frotten au 800 m

La Yukonnaise Jessica Frotten, qui en est à ses premiers Jeux paralympiques, n’est pas parvenue à se qualifier pour la finale du 800 m T53. Son temps de 1 min 56 s 79/100 a été le dernier temps de sa vague et plus de quatre secondes plus lent que la dernière coureuse repêchée. Il s’agit toutefois du meilleur temps de la Canadienne cette saison.

Frotten avait connu un bon départ et était dans la course pour la 4e position de sa vague, mais elle n'a finalement pas été en mesure de suivre la cadence imposée par sa rivale américaine. L’Australienne et détentrice du record du monde Madison de Rozario a dominé les qualifications avec une performance de 1:49,21.