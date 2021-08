Stefan Daniel remporte le bronze en paratriathlon, Kamylle Frenette termine 4e

Le Canadien a bien commencé la course et est sorti de l'eau en 3e position après la portion nage de 750 m, derrière le Britannique George Peasgood et l'Allemand Martin Schulz, médaillé d'or à Rio.

Daniel a entamé la portion course à 2 min 20 s du meneur, un retard considérable. Schulz, impressionnant à la course, a devancé Peasgood en début de second tour et n'a plus jamais été inquiété. Il défend ainsi avec succès son titre paralympique.

L'Albertain de 24 ans a profité de la pandémie pour garder la forme et se concentrer sur des aspects précis de son entraînement pour améliorer sa performance. J’ai voulu travailler spécifiquement ma faiblesse, qui est le vélo. Je pense avoir fait du bon progrès pour les Jeux , avait affirmé le para-athlète avant les Jeux.

En juin 2021, Stefan Daniel a effectué un retour fracassant sur le circuit de la Coupe du monde en remportant une médaille d’or en Espagne. Il s'agissait de sa première compétition en 21 mois.

Le palmarès de Daniel depuis ses débuts dans ce sport, en 2013, est fort reluisant. Il a dominé ses pairs sur la scène internationale, comme en témoignent ses quatre titres de champion du monde (2015, 2017, 2018, 2019) et sa médaille d'argent obtenue il y a cinq ans aux Jeux à Rio. Il peut maintenant y ajouter une médaille de bronze, chèrement gagnée dans la chaleur infernale de la capitale nippone.

Frenette au pied du podium

La Canadienne Kamylle Frenette est sortie de la portion nage en 3e position derrière l'Américaine Grace Norman, championne paralympique en titre, et la Britannique Lauren Steadman. Durant la transition vers la portion vélo, la représentante de l'unifolié s'est fait dépasser par une autre Britannique, Claire Cashmore.

Elle a occupé le 4e rang pendant les quatre tours de 5 km avant d'entamer la portion course, mais une pénalité de 10 secondes imposée à Cashmore pour avoir profité de l'aspiration d'une adversaire a permis à la Néo-Brunswickoise de réduire l'écart et ainsi espérer un podium.

Steadman a profité du segment vélo pour devancer l'Américaine Norman, mais a perdu pied deux fois plutôt qu'une lors de la transition vélo-course, ce qui lui a fait perdre de précieuses secondes. Malgré tout, elle a réussi à maintenir le rythme et de traverser en premier la ligne d'arrivée en 1 h 4 min et 46 s. Grace Norman (1:05:27) et Claire Cashmore (1:07:36) ont complété le podium.

Frenette a survolé le parcours en 1:10:09, à 2 min 33 s d'une médaille. Il s'agit d'une magnifique performance pour la para-athlète de 25 ans, qui avait réussi une 3e place sur le circuit de la Coupe du monde en juin dernier.