Pas de médaille pour le Canada en para-aviron

Les rameurs canadiens n’ont pu améliorer leur sort en repêchage vendredi. Le quatre de pointe PR3 et le deux de couple mixte PR2 ont respectivement enregistré les 4e et 5e temps de leur vague.

L'équipage canadien formé de Bayleigh Hooper, Andrew Todd, Victoria Nolan, Kyle Frederickson et de la barreuse Laura Court a inscrit un temps de 7 min 15 s 81/100. Il a ainsi raté une qualification pour la finale par un peu moins de huit secondes.

Le quatre de pointe mixte ne sera pas de la finale Photo : Radio-Canada / Pierre-Luc Mongeon

Ce sont les embarcations australienne et italienne qui ont franchi la ligne d’arrivée en premier.

Une performance à oublier pour Brockway et Hall

En deux de couple mixte PR2, le duo canadien a quant à lui repris où il avait laissé hier. Jessye Brockway et Jeremy Hall ont parcouru les 2000 mètres en 9:11,14. Leurs plus proches opposants, les Français Christophe Lavigne et Perle Bouge, ont été plus rapides de 41 s.

Les représentants de l’unifolié ont pris du retard dès les premiers coups de rame, et ça ne s'est pas amélioré par la suite.

Brockway et Hall ont conclu en queue de peloton des deux vagues de repêchage. Les Ouzbeks, qui se sont classés derniers lors de la seconde course, ont terminé environ 16 s plus tôt.

Les Pays-Bas, la Pologne, l’Ukraine et l'Italie se sont quant à eux frayé une place jusqu'en finale. Les Néerlandais ont établi un record paralympique (8:10,35).