Une deuxième défaite pour les Canadiennes en goalball

Le trio de Maryam Salehizadeh, Meghan Mahon et Emma Reinke, qui avait disputé l’entièreté des 24 minutes lors de la victoire de 6-1 face à Israël, a débuté la rencontre pour le Canada. De son côté, l’Australie faisait confiance à sa capitaine Meica Jayne Horsburgh, ainsi qu’à Jennifer Blow et Brodie Smith.

La première demie a été plutôt tranquille et les deux équipes ont passé plus de temps à s’étudier qu'à attaquer. Le Canada a eu quelques chances de marquer, mais c’est toutefois l’Australie qui s’est inscrite au pointage en premier avec seulement 26 secondes à jouer. C’est un tir bondissant de la capitaine Horsburgh qui a déjoué Meghan Mahon et a permis à l’Australie de conclure les 12 premières minutes de jeu en avance au pointage.

Les deux formations ont été plus actives en deuxième demie. Les Canadiennes ont d’abord nivelé la marque sur un tir précis de Salehizadeh, qui est passé entre deux joueuses australiennes. Horsburgh a toutefois assuré la réplique pour son équipe avec un but sur un tir de pénalité, puis avec un autre ballon bondissant moins de deux minutes plus tard. La capitaine de l'Australie a ajouté un quatrième but dans les deux dernières minutes de la rencontre pour donner une priorité de trois buts à son équipe.

Même si elles ont été plus menaçantes avec plusieurs tirs qui ont été difficilement bloqués par leurs adversaires, les Canadiennes se sont heurtées à la défense australienne qui ne laissait rien passer. Il a fallu attendre la dernière minute de jeu pour voir Megan Mahon, la meilleure buteuse du Canada dans ce tournoi, inscrire son premier de la rencontre. Jouant le tout pour le tout, l’entraîneur Trent Farebrother y est allé d’une substitution en remplaçant Maryam Salehizadeh par Whitney Bogart avec six secondes à jouer, mais il était trop tard. Malgré un deuxième but de Mahon, le Canada a subi sa deuxième défaite du tournoi, tout en offrant à l’Australie sa première victoire.

Les Canadiennes affronteront les Chinoises lundi dans leur dernière rencontre préliminaire.