Une fin de course difficile tient Guillaume Ouellet à l'écart du podium au 5000 m

Le Victoriavillois Guillaume Ouellet a terminé 5e au 5000 m T12/13 vendredi. En tête pendant une bonne partie de la course, il a fléchi à 800 mètres du fil d'arrivée.

Le para-athlète de 34 ans a arrêté le chrono à 14 min 47 s 47/100. L'Espagnol Yassine Ouhdadi El Ataby (14:34,13), l'Australien Jaryd Clifford (14:35,52), le représentant du CPR Aleksandr Kostin (14:37,42) et le Britannique David Devine (14:38,00) ont tous fait mieux que lui.

Ouhdadi El Ataby et Clifford ont respectivement battu les records européen et océanien à cette épreuve.

Ouellet quitte donc les Jeux paralympiques de Tokyo sans médaille à son cou. Il est toujours à la quête de la première récompense paralympique de sa carrière.

Aux Jeux de Rio, Ouellet a raté le podium par près de 21 secondes. Un an plus tôt, en 2015, il s’était pourtant emparé du titre mondial à cette épreuve.

Ouellet s'essouffle en fin de course

La finale a été marquée par l'abandon de deux coureurs, dont le Marocain El Amin Chentouf, détenteur de la marque mondiale et paralympique dans la classe T12.

Sans l'un des principaux concurrents, Guillaume Ouellet était bien parti pour enfin atteindre le podium paralympique. Au milieu du peloton à 2000 mètres, il a effectué une poussée pour prendre la tête. Il n'a pas lâché cette position jusqu'à l'avant-dernier tour de piste.

C'est là que la situation s'est corsée pour le Québécois. Ce dernier a alors semblé en grande difficulté. Ses adversaires de l'Espagne, de l'Australie, du CPR et de la Grande-Bretagne ont tout de suite compris ce qui se passait. Et ils en ont profité.

Celui qui était devant eux après 4200 mètres se retrouvait loin derrière au terme de la course. En fin de compte, seul Wajdi Boukhili, de la Tunisie, a fait pire que Guillaume Ouellet. Boukhili a terminé près de 1:13 plus tard et a même été dépassé par ses adversaires sur la piste.