Direction la finale pour Brent Lakatos au 5000 m

Lakatos a conclu en 10 min 15 s 15/100, un temps bon pour la 2e place de sa vague et, surtout, une qualification pour la finale.

La stratégie du médaillé d’or au 100 m aux Jeux de Rio, en 2016, avait les allures de la fable du lièvre et de la tortue. Le Dorvalois se retrouvait dernier après le premier tour, loin du peloton de tête, avant de remonter la pente.

Lors des trois derniers tours de piste, Lakatos a accentué le rythme et s’est hissé lentement, mais sûrement parmi les meneurs.

Le para-athlète québécois s’est qualifié dans les six compétitions auxquelles il pouvait participer au Japon, soit les 100, 400, 800, 1500 et 5000 m, en plus du marathon.

Il n’a toutefois jamais remporté de médaille dans une distance supérieure à 800 m dans le cadre des Paralympiques, des Championnats du monde ou des Jeux panaméricains.

Septuple médaillé paralympique, Lakatos avait mis la main sur trois médailles d’argent à Londres en 2012. Quatre ans plus tard, à Rio, il avait également enregistré quatre podiums. Il a vécu son baptême du feu aux Jeux d’Athènes en 2004.