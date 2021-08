Le parcours des Canadiennes stoppé en para-équitation

Winona Hartvikson et Jody Schloss ont terminé aux 9e et 11e rangs en grade 1, tandis que Lauren Barwick et Roberta Sheffield ont conclu en 9e et 12e positions en grade 3.

Installée sur sa monture Ony, Hartvikson a obtenu un score de 69,893, non loin devant sa compatriote Schloss et son cheval Lieutenant Lobin (69,286).

Elles ont toutes deux bouclé l'épreuve à moins d’un point de la 8e place, la dernière qui donnait accès au concours libre individuel.

Schloss en était à sa deuxième présence aux Paralympiques. Aux Jeux de Londres, en 2012, elle avait enregistré un résultat identique et fini aux portes du top 10.

Hartvikson participait quant à elle à ses premiers Jeux, en 2021, malgré ses 30 années d’expérience en dressage.

Barwick à un cheveu de la finale

Lauren Barwick et son cheval Sandrino ont obtenu la note de 70 et se sont classés au 9e échelon. La Canadienne a raté sa qualification en finale par un maigre 0,059 point.

Barwick est montée sur la plus haute marche du podium dans cette épreuve aux Jeux de Pékin, en 2008. Elle participe à son cinquième rendez-vous paralympique.

Sa compatriote Roberta Sheffield, sur sa monture Fairuza, a pour sa part reçu une note de 69,765 pour son programme. Son score lui a valu la 12e place au concours de dressage individuel.