Basketball en fauteuil roulant : le Canada s'incline devant la Turquie

Malgré une grande performance des deux meneurs Nikola Goncin et Patrick Anderson, le Canada n'est pas parvenu à renverser les Turcs. Goncin a terminé la rencontre avec un triple-double (33 points, 15 rebonds et 11 passes), tandis qu'Anderson a réussi un double-double (24 points, 22 rebonds et 9 passes).

Un match en trois temps

La première mi-temps du match a été marquée par du jeu défensif étanche. Les deux équipes ont maintenu leurs opposants à bonne distance du panier, évitant ainsi les tirs faciles. Aucune formation n'avait l'avantage au pointage à la mi-temps.

Au troisième quart, le vent a tourné. Avec des performances inspirées de Goncin et d'Anderson, le système de jeu du Canada a semblé alors inébranlable. Ils ont allié leurs forces à maintes reprises pour garder le Canada en bonne position jusqu'à la toute fin.

Il était toutefois impossible pour Goncin et Anderson de tout faire seuls. Ils ont manqué d'appui offensif et défensif de la part de leurs coéquipiers.

Les Canadiens ont été témoins d'une remontée des Turcs au quatrième quart. Menée par le joueur de 40 ans Özgür Gürbulak, l'équipe turque a marqué 14 points lors des cinq premières minutes pour effacer l'avance canadienne et se retrouver devant au pointage.

Le Canada a alors resserré son jeu dans sa zone pour limiter les dégâts, et finalement forcer une période décisive. La Turquie a été néanmoins inarrêtable. Elle a trouvé toutes les failles de la défense canadienne pour terminer le travail en prolongation. Gürbulak a fini la rencontre avec 28 points, 8 rebonds et 13 passes décisives.

Le prochain match des représentants de l'unifolié aura lieu samedi matin contre le Japon.

L'Australie écrase l'Algérie

Quelques heures plus tôt, la délégation masculine de l'Australie faisait face à celle de l'Algérie sur le terrain du Musashino Forest Sport Plaza de Tokyo. Les Algériens voudront certainement oublier leur performance.

Leurs adversaires leur ont servi une leçon de basketball. Du début à la fin, les joueurs algériens n'ont pu qu'être témoins de cette domination. Ils se sont inclinés 83-37 dans un match où ils n'ont réussi que 32 % de leurs tirs.