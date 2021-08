Performances en dents de scie pour le Canada en para-aviron

Le duo de Jessye Brockway et Jeremy Hall n'est pas parvenu à se qualifier directement pour la finale en deux de couple mixte PR2 lors des qualifications de jeudi soir à Tokyo.

Avec un temps de 9 min 43 s 91/100, le duo canadien a terminé au dernier rang de sa vague de qualifications avec un retard de presque 58 secondes sur les meneurs, les Chinois Liu Shuang et Jiang Jijian. Il s'agit également du pire temps des deux vagues par un peu plus de 12 secondes.

Brockway et Hall devront donc passer par la course de repêchage pour espérer accéder à la finale. Seuls les duos terminant au premier rang de leur vague se qualifiaient automatiquement. Le repêchage aura lieu vendredi soir, et la finale se déroulera samedi soir.

Même chemin pour le quatre de pointe PR3 canadien

L'équipage canadien en aviron 4e au PR3 Mix4+ Photo : Radio-Canada / Pierre-Luc Mongeon

Tout comme le duo Brockway-Hall, l'équipage canadien de quatre de pointe mixte dans la catégorie PR3 devra passer par le repêchage afin d’accéder à la finale. La formation composée de Bayleigh Hooper, Andrew Todd, Victoria Nolan, Kyle Frederickson et de la barreuse Laura Court a terminé au 4e rang de sa vague, et 8e au total.

Le Canada était 5e pendant la majorité de la course, mais un belle remontée lors des 500 derniers mètres lui a permis de devancer l’Ukraine par cinq secondes avec un temps de 7:43,84. L'embarcation américaine a remporté la première vague et accède à la finale avec un record paralympique de 7:19,87.