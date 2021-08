Les Canadiennes en 6e place au lancer du poids et du disque

Le Canada a été tenu à l'écart des podiums paralympiques d'athlétisme jeudi. Les para-athlètes Charlotte Bolton et Sarah Mickey ont chacune terminé 6e dans leur finale respective aux lancers du poids F41 et du disque F54-F55.

La marque de Bolton au lancer du poids s'est élevée à 8,73 mètres. L'Ontarienne a raté le podium de 0,77 mètre, après avoir connu quelques difficultés sur la pelouse du stade olympique de Tokyo.

Ses deux premiers projectiles se sont retrouvés à l’extérieur de la zone de chute. Puis, elle n’a jamais été en mesure de franchir le plateau des neuf mètres.

Charlotte bolton termine 6e au lancer du poids Photo : Pierre Paradis/Athletic Canada

La situation a été toute autre pour la Tunisienne Raoua Tlili. Cette dernière a été de loin la meilleure en finale du lancer du poids. Dès son deuxième lancer, elle a établi un record du monde (10,55 mètres).

Elle est maintenant détentrice de quatre médailles d’or paralympiques à cette épreuve. À 31 ans, elle est également quadruple championne du monde.

La Colombienne Mayerli Buitrago Ariza et l’Argentine Antonella Ruiz Diaz ont respectivement décroché les médailles d’argent et de bronze au lancer du poids F41.

Recrue sur les circuits internationaux, Charlotte Bolton a été découverte par le Comité paralympique canadien en 2017 lors de l'événement Paralympiens recherchés tenu à Toronto.

Ces rencontres ont pour but de tester les aptitudes d'athlètes de 14 ans et plus qui vivent avec un handicap pour les aider à faire leur place dans une équipe locale, provinciale ou nationale.

De son côté, la Canadienne Sarah Mickey a dû se contenter d'une distance de 22,49 mètres au lancer du disque F54-55.

Avec un disque envoyé à 26,64 mètres, synonyme de record asiatique, la Chinoise Feixia Dong a pris la 1re position dans sa discipline. La Lettone Diana Dadzite et la Mexicaine Rosa Maria Guerrero Cazares se sont quant à elles classées 2e et 3e.

Mickey et Bolton participaient à leurs premiers Jeux paralympiques. Cette dernière aura l'occasion de se reprendre le 31 août puisqu'elle participera à la finale du lancer du disque F41.