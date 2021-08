Charlotte Bolton termine 6e au lancer du poids

La para-athlète de 18 ans a connu quelques difficultés sur la pelouse du stade olympique. Ses deux premiers projectiles se sont retrouvés à l’extérieur de la zone de chute. Puis, Bolton n’a jamais été en mesure de franchir le plateau des neuf mètres.

Sa meilleure marque a été de 8,73 mètres. Elle a raté le podium de 77 centimètres.

La Tunisienne Raoua Tlili, la Colombienne Mayerli Buitrago Ariza et l’Argentine Antonella Ruiz Diaz décrochent respectivement les médailles d’or, d’argent et de bronze.

Sans surprise, Tlili a été de loin la meilleure. Dès son second lancer, elle a établi un record du monde (10,55 mètres). Elle est maintenant détentrice de quatre médailles d’or paralympiques à cette épreuve. À 31 ans, elle est également quadruple championne du monde.

Charlotte Bolton participait à ses premiers Jeux paralympiques. Elle a été découverte par le Comité paralympique canadien en 2017, lors d'un événement Paralympiens recherchés tenu à Toronto. Ces événements ont pour but de tester les aptitudes d'athlètes de 14 ans et plus qui vivent avec un handicap pour les aider à faire leur place dans une équipe locale, provinciale ou nationale.