Défaite en finale, la judoka Priscilla Gagné obtient l'argent

La porte-drapeau du Canada lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux a mis la main sur l’argent après avoir subi un ippon. La marque finale est de 10-0 en faveur d'Abdellaoui.

Oui, je suis déçue, mais surtout très contente de réaliser que je serai sur le podium. Une citation de :Prescilla Gagné, judoka canadienne

Tôt dans le combat, après 52 secondes, Abdellaoui a inscrit un waza-ari. Alors dans les câbles, Gagné est passée très près de surprendre l’Algérienne quelques instants plus tard, mais en vain.

À mi-chemin de l'affrontement, Abdellaoui a propulsé la judoka ontarienne au tatami, ce qui a valu un ippon, une victoire instantanée, ainsi que le titre paralympique.

[Abdellaoui] est très rapide. Mon plan était de ne pas marcher à ma gauche puisqu’elle m’avait déjà battue de la sorte dans le passé, mais je n'ai pas été capable , explique Gagné.

Priscilla Gagné s'incline en finale et décroche l'argent Photo : Radio-Canada

Atteinte de rétinite pigmentaire, Gagné est classée B1 puisqu’elle est non-voyante. Son adversaire se trouve quant à elle dans la catégorie B3 puisqu’elle a jusqu’à 10 % de sa vision.

J’ai hâte à Paris en 2024, car les règlements changent et je n’aurai plus à me battre contre des malvoyantes, seulement contre des non-voyantes comme moi-même. Je ne suis pas certaine que j’y participerai, mais c’est une excellente nouvelle pour le futur de mon sport , opine la Canadienne.

Une victoire en demi-finales sans équivoque

La para-athlète de 35 ans a été expéditive contre Carmen Brussig. Elle a marqué un waza-ari dès les premiers instants du combat, avant d'anéantir les rêves de l'Allemande quelques instants plus tard avec un ippon.

Après avoir bénéficié d'un laissez-passer au premier tour, la judoka originaire de Sarnia a difficilement disposé de l'athlète du CPR Alesia Stepaniuk en quarts de finale.

Faire mieux qu'à Rio

Les grandes adversaires de Gagné sur la scène internationale, l'Ukrainienne Inna Sych (1re au monde) et l'Ouzbèque Sevinch Salaeva (3e au monde) n'ont pas pris part aux compétitions à Tokyo. La Canadienne est classée 2e au monde.

La Française Sandrine Martinet, championne aux Jeux de Rio, a changé de catégorie de poids depuis, compétitionnant désormais chez les moins de 48 kg.

En 2016, à Rio, Gagné avait terminé au pied du podium.