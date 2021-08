Les Canadiennes toujours invaincues en basketball en fauteuil roulant

L'équipe nippone avait remporté ses deux premiers matchs du tournoi, ce qui n'a semblé en aucun cas inquiété le Canada. Cindy Ouellet a donné le ton avec un panier dès la première possession. Elle a terminé le quart avec six points.

Les deux équipes ont manqué quelque peu de précision en début de match, alors que seulement six points ont été marqués dans les quatre premières minutes de jeu.

Le Japon n'a pas su résister à la pression canadienne en défense, ni à la transition rapide imposée par les joueuses de l'entraîneur Marc Antoine Ducharme. Le premier quart s'est terminé 13-8.

Dandeneau entre en scène

Kathleen Dandeneau n'était pas de la formation partante du Canada en début de match, malgré une performance de 32 points contre la Grande-Bretagne, mercredi.

Ça n'a pas empêché la vedette canadienne de faire sentir sa présence lors de son entrée sur le terrain au deuxième quart. Elle a étouffé complètement l'attaque japonaise grâce à un jeu défensif parfait. Résultat : le Japon n'a pas marqué dans les cinq premières minutes du deuxième quart.

Tout a souri aux joueuses canadiennes par la suite, qui ont enchaîné les paniers, les belles passes et les jeux défensifs pour mener 31-14 à la demie.

Le Canada a réussi 40 % de ses lancers (14/35) en première demie, contre 24 % pour le Japon (7/29).

La domination se poursuit

Les Japonaises ne savaient plus où donner de la tête au troisième quart. Cindy Ouellet (10 points), Rosalie Lalonde (9 points) et Kathleen Dandeneau (19 points) ont semblé s'amuser sur le terrain, y allant de relances rapides, de passes précises et de paniers réussis. Arinn Young a également tenu à participer aux festivités. Elle a terminé le match avec 13 points.

Les Canadiennes ont appliqué une défensive étroite sur les joueuses japonaises tout au long de la rencontre. Photo : AP / Joe Toth

Le Japon a essayé tant bien que mal de trouver un peu de dynamisme, mais en vain.

L'esprit d'équipe était à l'honneur du côté canadien, autant sur la feuille de pointage que sur les lignes de côté. Tout au long du match, on a entendu les Canadiennes crier et encourager leurs coéquipières pour palier l'absence de public dans les gradins et leur insuffler une dose d'énergie.

Le Canada affrontera l'Allemagne vendredi, puis l'Australie samedi pour conclure sa phase de groupe.