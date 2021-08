Tristen Chernove décoré de l’argent en poursuite individuelle 3000 m C1

Chernove a dû s'avouer vaincu lorsqu'Astashov l'a dépassé sur la piste, ce qui a automatiquement mis fin à la course. Ce dernier avait alors une avance d'un peu plus de neuf secondes sur le Canadien.

À 46 ans, Tristan Chernove étoffe tout de même son palmarès. Aux Jeux paralympiques de Rio, il avait décroché l’or au contre-la-montre sur route, l’argent en poursuite individuelle et le bronze au 1000 m contre-la-montre sur piste. En poursuite, il est également triple champion du monde (2016, 2017 et 2018).

La course pour la médaille de bronze a quant à elle été remportée par le Chinois Li Zhangyu, qui était le champion en titre de cette épreuve. Il a été plus rapide de quatre secondes sur son adversaire espagnol Ricardo Ten Argiles.

Plus de détails suivront...

Un adversaire de taille

Mikhail Astashov et Tristan Chernove ont respectivement inscrit les 1er et 2e chronos de la séance de qualifications tenue mercredi soir. Le para-athlète du CPR a alors établi une nouvelle marque mondiale (3 min 35 s et 954/1000), battant l’ancienne par un peu moins de 10 secondes.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a alors su démontrer sa valeur. Il a tout simplement écrasé son adversaire brésilien Carlos Alberto Gomes Soares. Il l'a dépassé à deux reprises, et ce, malgré que la course ait été lancée à deux endroits opposés de la piste.

Mikhail Astashov était pourtant inconnu des circuits internationaux de cyclisme sur piste. Avant Tokyo, il n’avait jamais pris part à une compétition de haut niveau dans cette discipline. Il reste qu’à la lumière de sa performance lors des qualifications, il ne représentait pas une proie facile pour l’expérimenté Tristen Chernove. Il l'a prouvé en finale.