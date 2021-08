Dure entrée en matière pour les Canadiens en basketball en fauteuil roulant

La troupe de Matteo Feriani a semblé rouillée et hésitante en première demie, manquant cruellement de cohésion. La vedette canadienne Patrick Anderson, trois fois médaillé d'or aux Jeux paralympiques, a raté plusieurs lancers faciles et a inscrit un maigre total de deux points après 10 minutes de jeu. Nikola Goncin s'est occupé de l'attaque pour récolter 8 des 10 points canadiens au premier quart.

Les Espagnols ont continué de marquer régulièrement au deuxième quart pour conserver une avance confortable. La première demie s'est soldée par un pointage de 41-24.

À sens unique

Nik Goncin a ouvert la marque en deuxième demie grâce à un trois points important, mais les bons coups canadiens se sont essentiellement arrêtés là. Plusieurs lancers francs ratés, une défensive poreuse et des Espagnols dominants au rebond ont eu raison de tout espoir de remontée canadienne.

Il faut dire que la grande majorité de l'effectif canadien n'avait pas foulé le terrain depuis plus d'un an et demi, tandis que les Espagnols ont pu jouer dans des ligues européennes durant la pandémie, en plus d'avoir un match paralympique derrière la cravate à Tokyo.

Le Canada voudra venger sa 11e place obtenue aux Jeux paralympiques de Rio et répéter ses exploits du passé. Le pays avait remporté l’or à Londres en 2012, à Athènes en 2004 et à Sydney en 2000, en plus de gagner l’argent à Beijing en 2008.



La Turquie sera son prochain adversaire, vendredi.

Les Américains ont eu chaud

Les Américains, champions paralympiques en titre, ont trimé dur face à l'Allemagne. Après avoir vu l'équipe allemande mener le jeu pendant trois quarts, les hommes de Ron Lykins ont joué du basketball inspiré dans les 15 dernières minutes pour réduire l'écart.

Les Américains ont eu chaud, mais sont finalement venus à bout des Allemands en basketball en fauteuil roulant. Photo : AP / Bob Martin

Au dernier quart, les deux formations se sont échangé l'avance. Malgré plusieurs lancers ratés, les Américains ont puisé dans leurs ressources pour l'emporter 58-55.