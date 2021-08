Le Canada baisse pavillon devant la Grande-Bretagne au rugby en fauteuil roulant

Le match a été chaudement disputé. L’écart s’est maintenu à un maximum de cinq points tout au long de la joute. L’unifolié a bien amorcé le match et menait 6-5 vers la moitié du premier quart. Cependant, la Grande-Bretagne a ensuite pris les rênes du match et ne s’est jamais laissée devancer. Les deux équipes se sont échangées coup pour coup jusqu’à la fin du match.

Les représentants du Canada ont tout tenté pour provoquer un revirement de situation et les officiels n’ont pas hésité à gronder les plus incisifs. Les hommes de Patrick Côté ont reçu sept pénalités contre seulement quatre pour la troupe de Paul Shaw.

La performance de la vedette offensive du Canada Zak Madell n’est pas passée sous silence dans la défaite. Il s’est illustré avec 31 points. Son homologue du côté du Royaume-Uni, Jim Roberts, a lui marqué 27 points.

Le Canada se trouve en fâcheuse position pour une qualification aux demi-finales parce que seulement les deux meilleures nations du groupe de quatre pays se qualifient pour le tour suivant. L’unifolié croisera le fer, mercredi à 22 h 30 (HAE), avec les médaillés d’argent des Jeux de Rio, les États-Unis, puis ce sera face à la Nouvelle-Zélande.

Une défaite aux mains des Américains jumelés à une victoire de la Grande-Bretagne sur la Nouvelle-Zélande mettrait un terme aux espoirs de médaille pour le Canada. La formation canadienne n’a jamais raté les demi-finales depuis l’arrivée de la discipline aux Jeux d’Atlanta en 1996.

Les Américains l’emportent facilement

Dans un autre duel au programme du premier jour des compétitions en sol japonais, les États-Unis ont aisément vaincu la Nouvelle-Zélande 63-35.

Menés par Charles Aoki et Joshua Wheeler, qui ont respectivement réussi 14 et 13 points, les Américains ont ouvert le pointage dès les premières secondes du match. Ils se sont rapidement offert une priorité de trois points sur leurs adversaires et n’ont jamais été menacés par la suite.

Les Néo-Zélandais ont eu beaucoup de difficultés à générer de l’attaque, alors que la défense américaine s'est dressée dès l'entame. Cela n’a toutefois pas empêché Barney Koneferenisi d'ajouter 23 unités au tableau indicateur. Aucun autre joueur de la Nouvelle-Zélande n’en a obtenu plus de cinq.

Koneferenisi a toutefois été responsable de quatre revirements, en plus de recevoir deux pénalités. Les revirements ont d’ailleurs été un élément important de la victoire des Américains, qui n’en ont commis aucun contre 13 pour les Néo-Zélandais.

Le Danemark renverse l'équipe championne

À ses débuts paralympiques en rugby en fauteuil roulant, le Danemark a surpris l’Australie, championne en titre, 54-53.

Les deux équipes ont réussi des paniers à tour de rôle pendant toute la durée du match, mais le Danemark s’est imposé grâce à une belle gestion du temps lors de la dernière minute pour conserver son avance d’un maigre point.

Sebastian Frederiksen a mené la charge pour les Danois. Avec 11 points en première demie et 18 en deuxième, il a été la bougie d'allumage des vainqueurs.

De son côté, l'Australie a pu compter sur l'apport de son capitaine Ryley Batt. Celui-ci a disputé l'ensemble des 16 minutes des deux premiers quarts. Il a amassé 13 points avant la pause. Il a conclu la rencontre avec 24 unités au compteur.

L’indiscipline a coûté cher aux Australiens. Ils ont reçu sept pénalités.

La prochaine rencontre du Danemark l’opposera au Japon, tandis que l’Australie affrontera la France. Les deux matchs seront disputés jeudi.