Le Danemark l’emporte contre l’Australie en rugby en fauteuil roulant

Les deux équipes ont marqué à tour de rôle pendant toute la durée du match, mais le Danemark a réussi à s’imposer grâce à une belle gestion du temps lors de la dernière minute de jeu pour conserver son avance d’un maigre point.

Sebastian Frederiksen a mené la charge pour les Danois. Avec 11 points en première demie et 18 en deuxième, il a été la bougie d'allumage des vainqueurs.

De son côté, l'Australie a pu compter sur l'apport de son Capitaine Ryley Batt. Celui-ci a disputé l'ensemble des 16 minutes des deux premiers quarts, marquant 13 points avant la pause. Il a conclu la rencontre avec 24 unités au compteur.

L’indiscipline a coûté cher aux champions paralympiques en titre, ceux-ci se voyant décerner sept pénalités lors du match.

La prochaine rencontre du Danemark l’opposera au Japon, tandis que l’Australie affrontera la France. Les deux matchs seront disputés jeudi.

Les Américains l’emportent facilement

Dans un autre duel au programme du premier jour des compétitions en sol japonais, les États-Unis ont aisément vaincu la Nouvelle-Zélande par la marque de 63-35.

Menés par Charles Aoki et Joshua Wheeler, qui ont respectivement produit 14 et 13 points, les Américains ont ouvert le pointage dès les premières secondes du match. Ils se sont rapidement offert une priorité de trois points sur leurs adversaires et n’ont jamais été menacés par la suite.

Les Néo-Zélandais ont eu beaucoup de difficultés à générer de l’attaque, alors que la défense américaine s'est dressée dès l'entame. Cela n’a toutefois pas empêché Barney Koneferenisi d'ajouter 23 unités au tableau indicateur. Aucun autre joueur de la Nouvelle-Zélande n’en a obtenu plus de cinq.

Koneferenisi a toutefois été responsable de quatre revirements, en plus de récolter deux pénalités. Les revirements ont d’ailleurs été un élément important de la victoire des Américains, qui n’en ont commis aucun contre 13 pour les Néo-Zélandais.

Les États-Unis affronteront le Canada jeudi pour leur deuxième match du tournoi, tandis que la Nouvelle-Zélande se mesurera à la Grande-Bretagne.