Le bronze pour Keely Shaw, une première médaille pour le Canada

À sa première participation aux Jeux, Shaw récolte ainsi sa première médaille paralympique. Elle a auparavant obtenu l’argent aux Championnats du monde sur piste, en 2019.

Shaw en contrôle rapidement

Après avoir fini à 11 millièmes de seconde l’une de l’autre lors des qualifications, on pouvait s’attendre à une chaude lutte entre la Canadienne et son adversaire Meg Lemon. Les premiers mètres de la course l'ont d'ailleurs laissé croire.

En avance de peu après 250 m, Lemon s’est ensuite retrouvé nez à nez avec Keely Shaw. Ce duel n’a cependant pas duré longtemps. Shaw a pris les commandes en un coup de pédales et n’a plus jamais regardé en arrière.

Elle a dominé l’Australienne dans les deux derniers kilomètres, si bien qu’elle a complété la course 1,62 seconde plus tôt (3 min 48 s 342/1000). Lemon en était aussi à sa première présence aux Jeux paralympiques.

Mardi soir, lors de la séance de qualifications, Keely Shaw et Meg Lemon ont respectivement récolté les 3e et 4e temps. Toutes deux ont alors inscrit un meilleur chrono que le record paralympique (3:57,741) qu’avait établi l’Américaine Shawn Morelli à Rio, en 2016.

Petricola à son meilleur

Malgré une excellente performance, Keely Shaw n’a pas pu rivaliser avec Emily Petricola, également de l’Australie, lors des qualifications. La détentrice de la marque mondiale en poursuite individuelle C4 a fracassé son record de près de six secondes. Roulant en moyenne à 49,527 km/h, elle a même été en mesure de dépasser Shaw (47,155 km/h) pendant la course, qui débute à deux endroits opposés de la piste.

En finale, Petricola a repris là où elle avait laissé. Elle a fait le même coup à Shawn Morelli, ce qui lui a assuré la médaille d’or. Avant que ce chevauchement mette fin à la course, elle bénéficiait d'une avance de plus de sept secondes sur son adversaire.

Petricola remporte, elle aussi, sa première médaille paralympique. Participant aux Jeux pour la première fois de sa carrière, la para-athlète de 41 ans avait évidemment de la difficulté à contenir ses larmes à la ligne d’arrivée.