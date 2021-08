Aurélie Rivard se qualifie pour une première finale à Tokyo

S’élançant dans le couloir 4, Rivard a eu un temps de réaction plus lent que l’athlète du Comité paralympique russe (CPR), Anastasiia Gontar. La Québécoise a connu une belle fin de course, mais n’a pas été en mesure de rattraper sa rivale et a terminé deuxième de sa vague de qualification avec un temps de 27 s 74/100, contre un temps de 27,48 pour Gontar. Les deux nageuses ont été les seules à réaliser un temps sous les 28 secondes.

Aurélie Rivard est la détentrice du record paralympique et mondial de cette épreuve. Elle avait établi les deux marques avec un temps de 27,37 en remportant la médaille d’or aux Jeux de Rio en 2016.

Aucune autre finale pour le Canada

Dans le volet masculin du 50 m style libre S10, l’Ontarien Alexander Elliot n’a pas été en mesure de se qualifier pour la finale. Son temps de 25,22 n’a été que le 5e meilleur de sa vague et le 9e au total.

La native de Saskatoon Shelby Newkirk n’a également pas réussi à se qualifier pour sa finale. Malgré un record personnel de 35,50, elle n’a terminé qu’au 6e rang de sa vague de qualification du 50 m style libre S6. L’Américaine Elizabeth Marks a mis la main sur le record paralympique avec un temps de 33,16.

Le plus jeune nageur de la délégation canadienne Nicholas Bennett était en action au 100 m papillon S14, une épreuve qui en était à une première apparition aux Jeux paralympiques. Malgré un meilleur temps personnel de 58,38, le natif de Parksville en Colombie-Britannique n’a pas été en mesure de se qualifier pour la finale. C’est le Britannique Reece Dunn, détenteur de la marque mondiale, qui a signé le meilleur temps des qualifications.

Du côté féminin de l’épreuve, la Canadienne Angela Marina tentait de se qualifier pour la finale de l’épreuve, mais son temps de 1 min 12 s n’a pas été suffisant. C’est la détentrice du record du monde, la Russe Valeriia Shabalina, qui a été la plus rapide des qualifications avec un temps de 1:05,37, ce qui lui permet de signer un record paralympique.

Aurélie Rivard est donc la seule Canadienne à se qualifier pour la finale de son épreuve en cette première journée de paranatation. La finale du 50 m style libre S10 féminin sera présentée à 6 h 12 mercredi matin.