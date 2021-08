Plus expérimenté, Stefan Daniel se dit prêt à gérer la pression

Le palmarès de Daniel depuis ses débuts dans ce sport, en 2013, est fort reluisant. Il a dominé ses pairs sur la scène internationale, comme en témoignent ses quatre titres de champion du monde (2015, 2017, 2018, 2019) et sa médaille paralympique d'argent obtenue il y a cinq ans à Rio.

Au fil de ses expériences, l'Albertain de 24 ans a réussi à composer avec la pression. Il a énormément appris de sa première expérience paralympique au Brésil.

À Rio, je n’étais pas très familier avec mon sport. J’étais un athlète assez immature , explique le paratriathlète.

Cette fois, Daniel a su comment se préparer adéquatement en vue de son épreuve qui se déroulera le 28 août à 19 h 30 (HAE), et où il fera figure de favori.

J’essaie de ne pas trop penser à la pression. Le plus important, c’est d’utiliser mon expérience pour apprendre de mes courses passées , décrit-il.

C’est sûr qu’il y aura de la pression extérieure, mais outre cela, j’essaie de me concentrer sur ce que je peux contrôler et je tenterai de fournir mon plus grand effort.

Une citation de :Stefan Daniel, paratriathlète