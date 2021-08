Sept athlètes paralympiques de Québec à surveiller

Nicolas-Guy Turbide

Natation

Le nageur de Québec débarque à Tokyo avec de grandes ambitions. Médaillé de bronze au 100m dos aux Jeux de Rio, en 2016, puis d’argent à la même épreuve aux Mondiaux, en 2019, Nicolas-Guy Turbide espère maintenant mettre la main sur l’or.

Celui qui vit avec un handicap visuel dû à son albinisme n’a pas ménagé les efforts à l’entraînement durant les 18 derniers mois, même quand les installations du Pavillon de l'éducation physique et des sports (PEPS) ont dû fermer les portes. L’athlète de 24 ans s’est notamment doté d’un rameur et il a poursuivi son entraînement dans l’eau dans la piscine d’un voisin, à Cap-Rouge, en s’attachant à un élastique. Le voilà fin prêt pour ses deuxièmes JO.

Nicolas-Guy Turbide (archives) Photo : Scott Grant

Sabrina Duchesne

Natation

La nageuse de Saint-Augustin-de-Desmaures avait participé à ses premiers Jeux paralympiques à seulement 15 ans, en 2016, à Rio, mais la suite a été parsemée d'embûches.

Opérée pour une fracture à un pied en 2018, l’athlète atteinte de diparésie spastique aurait préféré avoir une dernière année de compétition plus active avant ses deuxièmes Jeux. La pandémie a contrecarré ses plans, mais la voilà tout de même à quelques jours de sauter dans la piscine de Tokyo où elle prendra part aux épreuves de 400 m et 100 m en style libre.

Elle sera d’ailleurs entourée au Japon de plusieurs de ses partenaires d’entraînement. En plus de Turbide et Duchesne, la quintuple médaillée olympique Aurélie Rivard et de l’Ontarien Alec Elliot habitent maintenant Québec et s’entraînent au PEPSPavillon de l'éducation physique et des sports .

Cindy Ouellet (archives) Photo : Radio-Canada

Cindy Ouellet

Basketball en fauteuil roulant

L’une des athlètes québécoises les plus accomplies de la dernière décennie, Cindy Ouellet a frappé un mur après le report des Jeux paralympiques, l’an dernier. Le confinement et l’absence de sport ont replongé la joueuse de basketball en fauteuil roulant dans une détresse psychologique similaire à celle qu’elle avait vécue au début de l’adolescence lorsqu’un cancer des os lui a fait perdre l’usage de sa jambe gauche.

La résidente de Québec a toutefois eu le courage d’aller chercher de l’aide psychologique et elle a pu remonter la pente à temps pour participer à ses 4e Jeux d’été avec l’équipe canadienne de basketball en fauteuil roulant. À 32 ans, Cindy Ouellet, qui a également participé aux Jeux d’hiver de Pyeongchang en paraski de fond, tentera de décrocher une première médaille paralympique.

Patrice Simard et Fabien Lavoie (archives) Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Patrice Simard et Fabien Lavoie

Rugby en fauteuil roulant

Patrice Simard et Fabien Lavoie font partie des meubles dans l’équipe canadienne de rugby en fauteuil roulant. Médaillés de bronze aux Jeux d’Athènes en 2006, de bronze à Pékin, en 2008, d’argent à Londres, les deux athlètes de Québec et leur équipe ont finalement été exclus du podium, à Rio.

Une 4e place qui a motivé les meneurs de la formation canadienne à redoubler d’ardeur à l’entraînement ces cinq dernières années. À respectivement 40 et 42 ans, Lavoie et Simard ne rajeunissent pas. Ils ont bien l’intention de profiter des jeux de Tokyo pour remonter sur le podium paralympique.

Marie-Ève Croteau a bon espoir de décrocher une médaille olympique à Tokyo. Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Marie-Ève Croteau

Cyclisme sur route

Contrairement à beaucoup d’athlètes, Marie-Ève Croteau estime que le report des Jeux paralympiques et la pandémie de COVID-19 ne lui ont pas nui. La paracycliste de 42 ans a pu se concentrer sur son entraînement et elle arrivera à Tokyo au sommet de sa forme. Or, cela n’a pas toujours été si simple pour celle qui a traversé toutes les épreuves durant la dernière décennie.

En 2012, une commotion cérébrale lui avait coûté sa participation aux Jeux de Londres. Un an et demi avant les Jeux de Rio, un épisode épileptique l’avait plongé dans un coma de cinq jours. Puis, son vélo adapté lui avait été volé à quelques semaines de son départ pour le Brésil. Ce qui ne l’avait pas empêché de terminer l’épreuve olympique de contre-la-montre au 4e rang, quelques semaines plus tard, sur un vélo gracieusement donné par l’homme d’affaire Louis Garneau.

Cette fois, tout est place pour que la multiple championne du monde de Charlesbourg puisse grimper sur le podium. Surtout qu’elle mise sur un nouveau vélo fabriqué sur mesure pour ses besoins par le centre de recherche et d'innovation en santé TOPMED.

Vincent Dallaire

Basketball en fauteuil roulant

L’athlète de Beauport en sera à sa première expérience paralympique à Tokyo, mais il arrive avec une feuille de route bien garnie. Né avec une malformation dorso-lombaire, Vincent Dallaire pratique le basketball en fauteuil roulant depuis l’enfance.

Membre de la formation U23 canadienne aux Championnats du monde en 2013, le joueur aujourd’hui âgé de 25 ans a ensuite joint les rangs de l’équipe senior avec laquelle il a remporté deux médailles d’argent aux Jeux parapanaméricains, en 2015 et 2019.