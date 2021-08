Message d'Alphonso Davies aux réfugiés paralympiques

À la veille de la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques, le joueur de soccer canadien Alphonso Davies a tenu à écrire quelques mots aux six membres de l’équipe de réfugiés du Comité international paralympique.

Davies, qui joue pour l’équipe nationale canadienne, mais aussi pour le Bayern Munich, est ambassadeur pour l’agence des Nations unies pour les réfugiés depuis mars dernier.

Son message aux athlètes paralympiques est qu’il ont le pouvoir d’inspirer et de changer des vies.

C’est demain que va commencer le plus grand événement paralympique et vous en serez au cœur, félicitations! écrit la vedette du soccer dans sa lettre ouverte.

Vous devez être nerveux, mais c’est normal. Lorsque je joue pour le FC Bayern Munich ou pour le Canada, j’ai encore des papillons à chaque match.

Sachez qu’à chaque fois que vous allez plonger à l’eau, que vous vous préparez à lancer ou à entrer dans le stade, vous ne serez pas seuls. La planète est derrière vous, incluant les 82 millions de personnes déplacées, dont 12 millions vivent avec un handicap. Une citation de :Alphonso Davies

Davies lui-même réfugié

Alphonso Davies a connu les camps de réfugiés. Ses parents ont quitté le Libéria pour fuir la guerre civile qui y faisait rage et se sont retrouvés dans un camp au Ghana, c’est à cet endroit que Davies est né. Sa famille est arrivée au Canada alors qu’il avait cinq ans, elle s’est établie tout d’abord à Windsor en Ontario avant de s’installer pour de bon à Edmonton, en Alberta.

Peu de gens comprennent le parcours que vous avez vécu. Je suis de ceux qui savent et cette expérience a forgé la personne que je suis.

Je suis né dans un camp de réfugiés, ma famille a fui la guerre. Je comprends qu’il peut être difficile de parler du passé, des expériences que vous avez vécues, des choses que vous avez vues et de la discrimination à laquelle vous avez fait face.

J’ai lu vos histoires et j’ai appris de vos parcours. Vous êtes l’équipe sportive la plus courageuse au monde actuellement. Une citation de :Alphonso Davies

Alphonso Davies continu en affirmant qu’il regardera l’équipe des réfugiés faire son entrée dans le stade olympique à Tokyo lors des cérémonies d’ouverture.

Faites ce que vous avez à faire et comme si c’était la dernière fois, ajoute-t-il. Donnez votre 100 % et ne pensez pas aux médailles. Souriez et n’oubliez jamais à quel point vous avez travaillé fort pour y arriver, c’est de cette façon que vous allez exceller. Bienvenue à ce grand spectacle - vous méritez d’en faire partie.