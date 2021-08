Les Jeux paralympiques de Tokyo en six questions

ICI Télé offrira une couverture en direct de l'événement à partir de 6 h 45 (HAE), suivie d'une couverture continue des Jeux sur les différentes plateformes, jusqu'à la cérémonie de clôture, le dimanche 5 septembre.

Avant que l'action commence, voici un guide des Jeux paralympiques de Tokyo.

Quelle est l'origine des Jeux paralympiques?

Ils ont commencé sous le nom des Jeux de Stoke Mandeville en 1948. Un groupe de 16 vétérans britanniques, blessés lors de la Seconde Guerre mondiale, ont pris part à une compétition de tir à l'arc à Londres. En 1960, l'événement est devenu les Jeux paralympiques tels que nous les connaissons aujourd'hui, qui se déroulent parallèlement aux Jeux olympiques. Le Comité international paralympique n'a été fondé qu'en 1989.

L’athlète paralympique canadienne Alison Levine a récemment remis quelques pendules à l’heure à propos des Jeux dans un gazouillis, y compris le fait que para est l'abréviation de parallèle , comme à côté des Jeux olympiques, et non paraplégique .

Pour les athlètes, les Jeux paralympiques sont d'une ampleur égale aux Jeux olympiques, même s'ils ne profitent pas du même financement ni de la même visibilité.

Qui participe?

Un total de 167 pays envoient des athlètes à Tokyo, un record. Cela dépasse les 164 représentés à Londres en 2012. Il devait y en avoir 168, mais les deux athlètes afghans, dont la toute première femme de ce pays aux Paralympiques, ne peuvent pas quitter Kaboul au milieu de la prise de contrôle du pays par les talibans.

Environ 4400 athlètes seront en lice, contre environ 11 000 aux Jeux olympiques, il y a quelques semaines. Ces athlètes vivent avec toute une gamme de handicaps, allant d'une vigueur musculaire réduite à une déficience visuelle ou à une déficience du développement.

Quels sports sont pratiqués?

Avec l'ajout du parataekwondo et du parabadminton, les athlètes compétitionneront dans 22 sports dans la capitale japonaise, où 1500 médailles seront décernées.

Les autres événements incluent des incontournables comme la natation, l'athlétisme, le tir à l'arc, l'aviron, le basketball en fauteuil roulant ainsi que le goalball. Ce dernier, un peu moins connu, est conçu pour les malvoyants. Des équipes tentent de battre un gardien de but tour à tour.

S'ajoutent également le football à cinq contre cinq, connu officiellement sous le nom de football à cinq, et la boccia, semblable à la pétanque, où l’on doit lancer des balles aussi près que possible d'une cible.

Comme pour les JO, les organisateurs ont annoncé en début de semaine qu'il n'y aurait pas de spectateurs dans les gradins.

Où se situe le Canada?

Le Canada envoie 128 athlètes dans 18 sports. Aux Jeux paralympiques de 2016, le pays a remporté 29 médailles, dont 8 d'or, pour terminer 14e au classement général.

Le record national pour des Jeux paralympiques d'été est de 238 médailles, en 1984, à Los Angeles. La récolte canadienne avait été fructueuse, notamment en raison d'une combinaison de moins de pays (54) et plus d'épreuves (2774 médailles au total).

Quels sont les Canadiens à surveiller?

En natation, Aurélie Rivard est de retour après avoir remporté trois médailles d'or et une d'argent à Rio. Elle n'a pas nagé pendant la pandémie, mais elle s'est inspirée des athlètes olympiques canadiens pour surmonter à la fois son manque de concurrence et l’absence de public.

La Canadienne Aurélie Rivard aux Jeux du Commonwealth en 2018 Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

L'archère Karen Van Nest et le joueur de rugby en fauteuil roulant Patrice Simard sont de retour pour leurs sixièmes Jeux.

Brent Lakatos, détenteur de sept médailles en athlétisme, participera à ses cinquièmes. Il sera accompagné sur la piste par son compatriote Nate Riech, qui fera ses débuts. Les deux étaient en pleine forme en mai lorsque Riech a abaissé son propre record du monde au 1500 m T38, et que Lakatos a remporté les médailles d'or aux 100 et 800 m à la même compétition.

Après avoir composé avec plusieurs blessures aux jambes, Marissa Papaconstantinou est en bonne santé et prête à prendre le départ des épreuves de sprint.

Et après avoir manqué les Jeux de Rio, le basketteur en fauteuil roulant Patrick Anderson, surnommé par certains le Michael Jordan de son sport, est de retour pour son chant du cygne. Lors de ses quatre participations précédentes, le Canada a gagné trois médailles d'or et une d'argent. En 2016, sans Anderson, il s'est classé 11e.

Où peut-on regarder les Jeux

Marie-José Turcotte présentera les meilleurs moments dans quatre émissions spéciales présentées, de 14 h à 17 h (HAE), les 28 et 29 août et les 4 et 5 septembre, en simultané à la télé et sur les plateformes numériques.

En plus des cérémonies, on pourra voir une sélection d’environ 150 épreuves, dont 9 sports qui seront commentés, mettant en scène des athlètes canadiens en direct et sur demande sur Radio-Canada.ca/jeux-paralympiques et l’application Radio-Canada Tokyo 2020.

(D'après un texte de Myles Dichter, de CBC Sports)