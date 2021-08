Priscilla Gagné nommée porte-drapeau du Canada aux Jeux paralympiques de Tokyo

Gagné en sera à ses deuxièmes Jeux paralympiques après ceux de Rio, en 2016, où elle s’était classée cinquième. La para-athlète de 35 ans, de Sarnia en Ontario, est deuxième au monde chez les 52 kg.

C’est mon rêve de compétitionner aux Jeux paralympiques depuis que j’ai 10 ans. De recevoir l’honneur d’être porte-drapeau va au-delà de tout ce que j’aurais pu imaginer , a déclaré Gagné, par voie de communiqué.

Pour moi, ça représente l’unité dans la diversité, la force et la résilience, l’espoir de quelque chose de plus grand, a-t-elle poursuivi. Pour les enfants qui vivent avec un handicap, j’espère vraiment que ça les inspirera à ne jamais arrêter de rêver, à ne pas écouter ceux qui leur disent non, et à se ranger avec ceux qui croient en eux.

Au début 2020, tout juste avant la pandémie, elle avait décroché la médaille d’or aux Championnats panaméricains de parajudo et le bronze à l’Omnium d’Allemagne. L’année précédente, elle avait remporté l’argent aux Jeux parapanaméricains, rééditant ainsi son exploit des Jeux de Toronto 2015.

Son premier titre majeur, Gagné l’a obtenu en 2018 aux Championnats panaméricains de parajudo. Cette même année, elle est également devenue la première Canadienne à mettre la main sur une médaille en Championnats du monde de parajudo en remportant le bronze.

C’est en 2015 que la native de Granby a connu son éclosion sur la scène internationale en décrochant le bronze à la Coupe du monde de Hongrie et l’argent aux Jeux parapanaméricains.

La passion et l’excellence de Priscilla, autant sur le tatami qu’à l’extérieur, sont incomparables. C’est un honneur bien mérité, a lancé la chef de mission Stephanie Dixon. Elle sera une ambassadrice incroyable pour le Canada à ces Jeux et je sais que toute l’équipe sera fière qu’elle ouvre la voie à la cérémonie d’ouverture.

Affectée par une déficience visuelle, Gagné sera accompagnée de sa partenaire d'entraînement Laurie Wiltshire lors de la cérémonie.

La para-athlète ontarienne, qui s’entraîne au Centre national d’entraînement de Judo Canada à Montréal, sera en action vendredi prochain, à Tokyo.

