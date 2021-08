Un nouveau vélo, des partenaires de course et peut-être une médaille pour Charles Moreau

Charles Moreau s'envolera donc en direction de la capitale nippone lundi avec, dans ses bagages, un vélo flambant neuf.

On a travaillé de concert avec une firme d'ingénierie de Bromont, qui travaille beaucoup le carbone et qui est très impliquée dans les processus d'optimisation du cyclisme. Ils sont partis d'un produit neuf [...] et ont redessiné le vélo. Ils ont fait des modélisations mathématiques pour valider que leur nouveau design était plus efficace.

Sans vouloir dévoiler l'allure de son nouveau vélo, Charles Moreau promet quelque chose de très différent, visuellement parlant . Seul petit bémol : il est arrivé il y a à peine quelques semaines. Charles Moreau admet que l'idée de participer aux Jeux avec un équipement qu'il commence à peine à apprivoiser entraîne son lot de stress.

Cela m'inquiétait jusqu'à un certain point, parce qu'on l'a eu un peu plus tard que d'habitude [...] Ça implique plusieurs ajustements! Dans les derniers jours, dernières semaines, j'ai vraiment eu des bons efforts qui me rapprochent de mes valeurs habituelles. Là, le stress est tombé, je me sens assez confiant.

L'excitation commence à embarquer. Les deux derniers mois, cela a été assez rock and roll, plus stressant qu'à l'habitude. D'avoir une grosse pièce d'équipement nouvelle, peu de temps avant un grand événement, ce n'est pas quelque chose qui est habituel. Une citation de :Charles Moreau, athlète paralympique

Pas de spectateurs? Business as usual

Charles Moreau soutient que la décision du Comité international paralympique de ne pas autoriser la présence de spectateurs sera business as usual pour les cyclistes, puisque les spectateurs sont habituellement éparpillés le long du parcours, ce qui ne donne pas l'impression d'une foule.

C'est sûr que c'est plate un peu, parce qu'à Tokyo, avec le circuit de course, on aurait eu pour la première fois une ambiance de foule. Tous les spectateurs auraient été concentrés. Cela aurait été sensationnel. Mais, finalement, ça va être comme d'habitude.

On va se concentrer sur le fait que des milliers de personnes crient et nous encouragent à la maison! Une citation de :Charles Moreau

L'athlète Charles Moreau commence à sentir la nervosité de participer aux Jeux paralympiques de Tokyo Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Le médaillé des Jeux paralympiques de Rio Moreau est d'ailleurs convaincu que les cris de joie vont se faire fortement entendre : il estime ses chances de médaille de très bonnes à excellentes .

Excellentes au contre la montre, et à la course sur route, au niveau canadien, je pense aussi qu'on a d'excellentes chances. Cette année, c'est une première pour le Canada d'avoir trois coureurs dans la même catégorie où on va pouvoir travailler en équipe! Historiquement parlant, on est pas mal toujours tout seul dans notre nationalité.

On fait des stratégies de course pour maximiser les chances du Canada d'avoir au moins une médaille. Je pense qu'on a le power pour au moins aller en chercher une, et peut-être même deux. Une citation de :Charles Moreau

Pendant ce temps, la campagne de financement se poursuit, puisqu'il a dû avancer 10 000 $ pour s'envoler vers Tokyo. Les campagnes habituelles ont dû être annulées au cours des deux dernières années, pandémie oblige, et l'athlète paralympique a dû se tourner vers les plateformes en ligne, qu'il n'avait jamais fait par le passé à cette échelle.