Lyne Tremblay est sur le point de s’envoler pour Tokyo

La préparation pour les Jeux de Tokyo dans ce contexte de pandémie a amené son lot d’aventures. Mais rien pour ébranler le moral de cette femme des plus inspirantes.

À 58 ans, elle occupe la 2e position au classement mondial en tir à la carabine.

J’ai des ambitions avec un objectif psychologique et un objectif technique. L’objectif est de tirer quelque chose de rond dans quelque chose de rond avec compétence et ambition. Je ne me mets pas de pression de résultat parce que ça ne fonctionne pas. Ce qui est important, ce n’est pas un podium ou une médaille qui ne nous définit pas comme personne. Il faut découvrir qui l’on est vraiment comme athlète. Je pense qu’il y a une tendance à ce que les athlètes soient mieux préparés. Gagner ou avoir une contre-performance n’est pas une finalité en soi , a dit l'athlète paralympique au micro de l’émission Par ici l’info.

En plus d’être pilote et ingénieure, Lyne Tremblay a développé une carrière d'athlète dans sept sports.

J'aborde les Jeux sur ce à quoi j'ai le goût de contribuer en allant aux Jeux. Lors de mes derniers Jeux, j'ai remarqué la pression sur les athlètes. La préparation n'est pas nécessairement adéquate. Si je peux aider les plus jeunes athlètes sur ce plan, je vais le faire , a-t-elle ajouté.

Elle a survécu à un accident de voiture qui l’a rendue paraplégique. C’est maintenant en tant qu'athlète paralympique qu'elle dépasse ses limites.

Il faut penser que les athlètes paralympiques sont confrontés aux mêmes défis que tous les athlètes. Ces enjeux liés à la santé psychologique sont présents. Chaque athlète a besoin de se préparer. Le sport évolue et ça va être régulier de consulter des psychologues ou des préparateurs en lien avec la santé mentale , croit Lyne Tremblay

L’athlète sera en compétition le 30 août de même que les 4 et 5 septembre.

J’ai le goût et le potentiel de poursuivre jusqu’en 2024. J’ai de beaux projets , a conclu la tireuse d’élite.