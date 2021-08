Après 12 ans à jongler sport et études, Nik Goncin est concentré sur Tokyo

Notre objectif est simple : jouer à fond, jouer les uns pour les autres, pour notre pays et essayer de le faire pendant huit matchs d'affilée. Si nous y parvenons, nous serons en lice pour une médaille , a-t-il déclaré en entrevue à CBC.

Lors des derniers Jeux Paralympiques à Rio en 2016, le Canada avait terminé la compétition au 11e rang.

De recrue à meneur de l’équipe

Le natif de Regina n'avait que 15 ans lorsqu'il a perdu sa jambe gauche à la suite d'un ostéosarcome, un cancer du tissu osseux.

Quand vous perdez votre jambe, votre image corporelle change totalement, votre confiance en vous, tout. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet, mais ça a été un grand changement dans ma vie. Une citation de :Nik Goncin, membre de l'équipe nationale de basketball en fauteuil roulant

Il a rejoint le programme national senior en 2013. Nik Goncin a grandi dans son rôle au sein du groupe de meneurs de l'équipe.

Tout le monde a de grandes qualités qu'il apporte. Par exemple, en ce qui concerne les aspects administratifs et l'organisation, Bo Hedges est le numéro 1. Toujours à l'heure, il se souvient toujours de tout. Je m'inspire un peu de lui, de son entourage et j'observe comment il gère sa vie.

Douze ans sur les bancs d’école

S’inspirant de ses coéquipiers pour gérer sa vie , Nik Goncin vient de terminer ses études à 29 ans, soit 12 ans après les avoir entamées. En mai dernier, il a complété son programme d’orthésiste-prothésiste au Collège George Brown à Toronto.

Le Réginois détient également un diplôme en kinésiologie de l'Université de l'Illinois et une maîtrise à l'Institut de technologie de l'Ontario.

J'ai fini. J'espère que ce sera pour toujours. Je croise les doigts. Je suis à l'école depuis 2009 , a-t-il avoué en riant pendant une pause du camp au Centre panaméricain de Toronto avant son départ pour le Japon.

Pendant ses études, il se questionnait sur son avenir professionnel après sa carrière sportive.

Je me suis assis et j'ai parlé à ma femme Annie. J’ai réfléchi à ce que je voulais faire. J'ai songé à travailler comme orthésiste et prothésiste. Ça m'a fait penser à Andy, mon spécialiste quand j'ai perdu ma jambe.

Andy d'Entremont, son prothésiste, était lui-même amputé. Lorsque Nik Goncin l'a rencontré, Andy d'Entremont était marié, avait des enfants, conduisait une moto, avait une maison. Il était totalement indépendant.

Je n'ai vraiment réalisé que plus tard l'impact qu'Andy a eu sur ma vie. Une citation de :Nik Goncin, membre de l'équipe nationale de basketball en fauteuil roulant

Après Tokyo, M. Goncin, sa femme et leur labrador, Toby, déménageront à Calgary, où ils ont récemment acheté leur première maison. Il travaillera au même endroit où il a effectué son stage universitaire.

Avec les informations de Signa Butler