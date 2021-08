Aurélie Rivard et Nicolas-Guy Turbide : le parcours de deux forces paralympiques

La quête d'Aurélie a débuté lorsqu’elle n'était encore qu'une enfant, à la recherche d’un modèle, à une époque où les athlètes ayant un handicap étaient peu représentés.

Quand j’avais douze ans, j’étais sans cesse à la recherche de quelqu’un à qui je pouvais m’identifier, qui avait un handicap, qui était dans le sport paralympique et je n’en connaissais pas. Une citation de :Aurélie Rivard, athlète paralympique

Finalement, c’est Benoît Huot qui est arrivé dans ma vie comme une illumination et je sais que ça a fait une grosse différence pour moi. Depuis, c’est sûr que j’essaye de me rendre disponible pour les autres, pour les jeunes et les moins jeunes , raconte-t-elle.

L’illumination dont Aurélie parle s’est rapidement transformée en motivation à persévérer et atteindre les objectifs qu’elle se donnait.

Ces efforts ont culminé lors de ses deuxièmes Jeux paralympiques, à Rio de Janeiro, où elle a décroché l’or trois fois et l’argent une fois, raflant deux records du monde au passage. Et ce, après avoir remporté une multitude d’autres titres et médailles auparavant, aux Jeux parapanaméricains et aux championnats du monde.

Aurélie Rivard vise non seulement l'or, mais elle cherche à battre ses propres records mondiaux. Photo : Simon Gohier

Si la couverture médiatique du sport paralympique a progressé depuis son enfance, il reste encore beaucoup de chemin à faire selon elle.

On avance dans la bonne direction, c’est lent, il y a beaucoup de choses à changer et ça ne changera pas en claquant des doigts, j’en suis consciente. Je pense que ça va passer par l’éducation [...] Ce qu’on ne connaît pas ça fait peur, c’est inconfortable donc plus on va en voir, plus on va en parler, mieux ce sera. Quand tu grandis avec ça après il n'y a plus de malaise.

Dans le cas de Nicolas-Guy Turbide, la quête a débuté avec un fort désir de s’affranchir.

Je voulais cette liberté, cette autonomie que je croyais ne jamais avoir. Et c’est ce que le sport m’a apporté, de la confiance en moi et les aptitudes physiques qui viennent avec ça et c’est quelque chose qui va m’aider pour le restant de ma vie. Une citation de :Nicolas-Guy Turbide, paranageur

D'après l'athlète, c’est quelque chose qui ne peut pas être remplacé. Je ne pense pas qu’il y aurait eu d’autres façons dont j’aurais pu me développer de la sorte, autre que dans un milieu comme la piscine.

Son aventure paralympique a commencé en 2016 à Rio, où il a décroché le bronze au 100 mètres dos, son épreuve de prédilection. Il a depuis été sacré vice-champion du monde dans la même épreuve, à Londres, en 2019.

Mais si ses yeux sont rivés sur l’or à court terme, Nicolas-Guy réfléchit aussi déjà au-delà des Jeux.

J’ai dû apprendre à m’impliquer un peu plus. Tranquillement mais sûrement, on prend un rôle de leader avec la façon dont on agit et la façon dont on souhaite voir notre équipe évoluer. J’ai eu la chance d’avoir plusieurs mentors au fil des années et je pense que c’est important, un jour, de prendre cette responsabilité-là et d’être le mentor pour une autre personne , déclare-t-il.

Cela, afin de léguer une équipe dont on va être fier et que l'on verra performer au cours des prochaines années.

Nicolas-Guy Turbide veut s'assurer de la pérennité de l'équipe canadienne de paranatation. Photo : Simon Gohier

Du même avis qu’Aurélie au sujet de l’importance de favoriser le développement des enfants qui ont un handicap, en offrant des exemples de leadership et de positivité, Nicolas-Guy conclut avec un dernier conseil.

Ce que je dirais à l'enfant que j’étais dans le temps c’est : fais-toi confiance, embarque, amuse-toi et laisse-toi guider par cette aventure [qu’est le sport]. Une citation de :Nicolas-Guy Turbide, athlète paralympique

Dans son cas, le sport lui a permis de voyager, de compétitionner et d’avoir l’honneur de représenter le Canada.

L’équipe de paranatation doit s'envoler cette semaine pour le pays du soleil levant, où la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques aura lieu le 24 août.