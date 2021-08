Un parcours exigeant vers les Jeux paralympiques pour Kamylle Frenette

Je suis excitée, j'ai vraiment hâte! , lance Kamylle Frenette, quelques jours avant son départ pour un camp d'entraînement en Colombie-Britannique avec l'équipe nationale.

C'est sûr qu'il y a de petites choses à pratiquer d'ici là , mentionne-t-elle, comme le côté technique, les transitions et les autres petits détails.

La pandémie a forcé le report des Jeux d'un an. Il y a aussi eu des restrictions sanitaires en Nouvelle-Écosse qui ont retardé son entraînement.

Et, les éclosions qui surviennent actuellement au Japon laissent toujours planer un nuage d'incertitude sur la tenue de l'événement. Les Jeux auront d'ailleurs lieu à huis clos.

Mais, l'athlète acadienne âgée de 25 ans ne s'en fait pas trop. L'important, c'est d'être au départ de l'épreuve, le 28 août, dans la capitale japonaise. Elle écarte autant que possible ce qui pourrait être des distractions.

Oui, c'est une grosse compétition. Ça va être plus gros que ce que je n'ai jamais fait. Mais, en même temps, c'est quand même juste de la nage, du vélo et de la course. Ce sont les mêmes distances (que dans les autres compétitions). Tout est pareil.

Originaire de Dieppe, au Nouveau-Brunswick, Kamylle Frenette vit maintenant à Halifax, en Nouvelle-Écosse, où elle fait ses études en pharmacologie.

Elle n'a rien négligé pour sa préparation depuis son camp d'entraînement en Espagne en juin dernier.

Elle a même regardé les compétitions de triathlon olympique, qui ont eu lieu le mois dernier.

C'est sûr que j'ai appris , dit-elle. Je les ai observées de près et c'était vraiment intéressant à regarder, avec de belles performances.

Le même parcours sera utilisé aux Jeux paralympiques, mais les distances seront réduites de moitié. Les athlètes devront donc faire 750 mètres de natation, 20 kilomètres de vélo et 5 kilomètres de course à pied.

La chaleur a joué un rôle majeur aux Jeux olympiques et tous les athlètes s'attendent à ce que ce soit encore le cas aux Jeux paralympiques. Kamylle Frenette s'est préparée en conséquence avec un outil surprenant : une tente de chaleur!

Tout le monde dit qu'il va faire très chaud. J'espère que ce ne sera pas un problème. On est très prêt. La semaine passée, encore, j'ai fait cinq jours dans la tente de chaleur , raconte-t-elle.

Elle a donc pédalé sur un vélo stationnaire et couru sur un tapis roulant dans une tente où il fait très chaud, afin de s'habituer aux rigueurs des conditions météorologiques. Tous les petits détails comptent pour les athlètes d'élite.

Dans les dernières semaines jusqu'à son départ vers Pemberton pour le camp d'entraînement d'Équipe Canada, elle s'est entraînée près de trois heures par jour. Cela semble peu à première vue, mais c'est normal. On délaisse le volume pour des séances en intensité.

Entre ses entraînements, Kamylle Frenette a continué de travailler quelques heures par jour comme pharmacienne. Ça me garde les pieds sur terre, ça me permet d'oublier un peu le triathlon, de ne pas être seulement concentrée sur l'entraînement.

Pour ses premiers jeux, à l'autre bout du monde, l'athlète aura un petit quelque chose qui lui rappellera l'Acadie.

J'emporte toujours un petit drapeau acadien dans mes compétitions. Je l'emmène dans mon sac de vélo. Je l'ai toujours avec moi. Cette année, j'ai eu un plus gros drapeau que des amis, de la famille et des gens de la communauté ont signé avec de petits messages. Ça va être mon porte-bonheur cette année.

Sur la ligne de départ à Tokyo, avant qu'elle ne saute à l'eau pour le début de l'épreuve, tous ces gens qui l'ont encouragée, tous les entraîneurs qui se sont succédé, tous ses amis et toute sa famille ne pourront s'empêcher de constater le chemin parcouru depuis sa tendre enfance.

De co-capitaine en cross-country et en athlétisme à l'Université de Moncton à athlète paralympique, elle-même n'aurait jamais pu imaginer ce parcours.

Je me rappelle de Jean-Marc Doiron [son entraîneur de cross-country] qui a été une des premières personnes à dire : "Hey, tu as un pied bot, tu pourrais peut-être être admissible pour les Jeux para." Je disais : "Jean-Marc, arrête! C'est sûr que non!" Puis, on n’en a pas reparlé jusqu'à [ce] que je sois rendue ici.

Une citation de :Kamylle Frenette