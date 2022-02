Ester Ledecka remporte la descente à Crans-Montana, Marie-Michèle Gagnon termine 8e

Ledecka a signé sa première victoire de la saison 21/100 devant la Norvégienne Ragnhild Mowinckel et 42/100 devant l'Autrichienne Cornelia Hütter.

La Québécoise Marie-Michèle Gagnon a signé un temps de 1 m 31 s 36/100, bon pour le huitième rang.

À 26 ans, Ester Ledecka a habitué le monde des sports d'hiver aux plus belles surprises, mais elle continue de surgir là où on ne l'attend pas. Alors qu'elle n'avait connu qu'un seul podium cet hiver en ski alpin, elle a dominé ses prestigieuses concurrentes sous le soleil du Valais samedi.

Ester Ledecka Photo : Getty Images / Christophe Pallot/Agence Zoom

Après son retentissant et improbable doublé olympique en 2018 (surf des neiges alpin et super-G), Ledecka a ajouté une nouvelle médaille d'or à son palmarès à Pékin ce mois-ci en surf des neiges alpin, échouant aux places d'honneur en ski alpin (4e du combiné, 5e du super-G).

Pour ma dernière course ici j'avais fini dans les filets, je suis heureuse d'avoir terminé cette fois. Je suis fatiguée après les JO, je n'avais pas de super sensations, mais la piste est tellement bonne qu'on s'y amuse forcément , a-t-elle dit au micro de la Fédération internationale de ski (FIS).

Sa victoire en Suisse est la 3e de sa carrière en Coupe du monde, après la descente de Lake Louise (Canada) en décembre 2019 et le super-G de Val d'Isère en décembre 2020, lui permettant de continuer sa série d'une victoire par saison. Des statistiques intéressantes alors qu'elle continue de jongler entre surf des neiges et ski.

Le duel attendu entre la championne olympique Corinne Suter, à domicile, et sa dauphine italienne Sofia Goggia n'a lui pas tenu ses promesses.

Victime d'une entorse au genou gauche le 23 janvier et auteure d'un retour rapide et risqué pour les Jeux olympiques, Goggia n'a pris que la 12e place du jour, à 1 s 47/100 de Ledecka.

Bonne nouvelle pour l'Italienne, Suter a fait à peine mieux (10e), lui permettant de garder la main au classement de la descente avec 65 points d'avance.

Goggia doit encore serrer les dents dimanche pour une nouvelle descente en Suisse, puis lors des finales à Courchevel dans trois semaines pour la dernière de l'hiver, si elle veut remporter un deuxième petit globe de suite.

Derrière Ledecka, la Norvégienne Mowinckel (29 ans), vice-championne olympique de descente en 2018, a signé le premier podium de sa carrière en Coupe du monde dans cette spécialité.

L'autre Canadienne inscrite, Roni Remme, a négocié le parcours en 1 m 35 s 21/100, et a terminé au 46e rang (+5,04).

Absente en Suisse, l'Américaine Mikaela Shiffrin conserve la tête du classement général de la Coupe du monde 15 points devant la Slovaque Petra Vlhova, 29e de la descente samedi.

Henrik Kristoffersen gagne le slalom de Garmisch

Le Norvégien Henrik Kristoffersen a remporté le slalom de Coupe du monde de Garmisch-Partenkirchen (Allemagne) samedi devant le Suisse Loïc Meillard (+ 14/100) et l'Autrichien Manuel Feller (+ 51/100).

Henrik Kristoffersen Photo : Associated Press / Alessandro Trovati

Gagner, c'est évidemment formidable, a dit Kristoffersen. Mais le plus important, c'est que nous sommes dans la bonne direction avec notre ski, et avec la technique. Nous avons eu pas mal de problèmes d'équipement la saison dernière, nous avons fait beaucoup de changements au début de cette saison, jusqu'à assez tard dans la saison, en décembre. Mais maintenant ça marche bien. Nous n'avons plus qu'à nous concentrer sur le ski, et tout est possible.

Le classement de la spécialité reste très serré.

Kristoffersen, auteur de la 25e victoire de sa carrière en Coupe du monde, est revenu à un point de son compatriote Lucas Braathen. Sept skieurs se tiennent dans une fourchette de moins de 50 points (une victoire vaut 100 points) avant un nouveau slalom à Garmisch, dimanche.