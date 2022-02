Le Canada a débuté avec cette médaille improbable en saut à ski. Des athlètes qui, sans aucune aide financière, sont arrivés sur la troisième marche du podium. Il serait cruel de faire la nomenclature de toutes les belles performances canadiennes mais il y a eu tout de même des moments magiques. La revanche des canadiennes au hockey qui ont battu leurs rivales de toujours, les américaines avec une détermination de tous les instants. On pourra reprocher à la Covid, le manque de préparation de certaines nations qui ont rendu le tournoi quelque peu déséquilibré. Cette leçon sur la glace des Canadiennes devrait enfin permettre au hockey féminin de lui octroyer toute la place qu'il mérite.

Il y a bien sûr l’aventure incroyable et presque improbable de Maxence Parrot. Il y a encore trois ans il était alité dans un hôpital luttant contre cancer et voilà qu’il remporte deux médailles. Une autre preuve que la détermination et la résilience sont les meilleures alliées d’un athlète. Parlant de détermination, que dire de celle de Charles Hamelin! Il a tourné en rond sur toutes les glaces du monde durant trois décennies et il termine sa boucle en or. Pour son dernier tour de piste olympique, il a patiné comme la locomotive qu'il a toujours été, entraînant avec lui ses jeunes wagons qui suivent déjà les rails qu’il a tracés. Une médaille d’or tellement méritée. Parmi les wagonnets du patinage courte piste, on pense bien sûr à Steven Dubois qui était loin de se douter qu’il aurait un arc en ciel de médailles avec les trois couleurs, le bronze, l’argent et bien sûr l’or. Un autre moment de bonheur, celui des patineuses de vitesse longue piste Ivanie Blondin, Valérie Maltais et Isabelle Weidemann qui nous ont fait vibrer en allant décrocher la médaille d’or, en plus d’un record olympique dans la poursuite par équipe. Toujours sur le même anneau de glace, voilà apparaître l’étonnant Laurent Dubreuil qui avait vu son monde s'effondrer au 500 m et qui revient époustouflant quelques jours plus tard en remportant l’argent au 1000 m.

Les larmes de Kim

Qu'elle était belle sur le podium quand elle est montée sur la deuxième marche argentée, je veux parler de Cassie Sharpe en demi-lune. Quelle volonté incroyable pour cette athlète qui après une vilaine chute avait dû subir une chirurgie pour réparer son fémur. Et que dire des sourires de Marion Thénault, Miha Fontaine et Lewis Irving qui gagnent la médaille de bronze au saut acrobatique par équipes. Miha qui est le fils de Nicolas Fontaine, un de nos grands champions qui a poussé la détermination à son paroxysme en faisant bâtir une rampe de saut au lac Beauport pour que les athlètes puissent s’entraîner toute l’année.

Kim Boutin en larmes après sa médaille de bronze au 500m. Photo : Getty Images / Lintao Zhang

Éblouissante également, la patineuse Kim Boutin qui a surmonté des années difficiles après les menaces de mort proférées contre elle aux jeux olympiques en Corée du Sud et qui mélangeait ses larmes rempli d’une émotion que nous avons tous partagé quand elle a gagné sa médaille de bronze

Il y aussi d’autres moments magiques et rafraîchissants qui nous réconcilient avec les jeux. Le skieur Édouard Therriault qui a raté la finale de slopestyle mais qui déclarait avoir eu du plaisir, rien que du plaisir. Il était juste heureux d’avoir fait ce qu’il le rend heureux: du ski. Et même s’Il n’a que 18 ans, il veut déjà être une source d’inspiration pour les jeunes

Les larmes russes

Dans ces jeux il y aussi des larmes de tristesse, de chagrin, d’anéantissement. Celles qui resteront à jamais gravées dans les mémoires sont bien sûr celle de Kamila Valieva. Cette jeune patineuse russe qui était promue à la plus haute marche du podium et qui va finir avec la pire humiliation pour un sportif, celle d’avoir triché. Après avoir célébré sa médaille d’or par équipes, la joie a été de courte durée. Voilà qu’elle se retrouve au cœur d’un scandale de dopage qui va marquer à jamais ces jeux mais aussi sa courte carrière. Pendant que les russes du ROC essayaient de trouver des explications à ce test positif, le CIO et la fédération internationale de patinage voulaient l’empêcher de patiner. C’est sans doute ce qu’aurait dû faire son propre entourage pour la santé mentale de cette jeune désemparée. Pendant que tous ces adultes patinaient pour trouver la meilleure pirouette à cette saga qui ne fait que commencer, il y avait une jeune adolescente qu’on avait complètement oubliée. Laissée à elle-même avec cet opprobre.

La représentante du ROC Kamila Valieva termine en quatrième position lors du programme libre. Photo : Getty Images / Matthew Stockman

Quand on a vu sa dernière prestation dramatique où les chutes s’enchaînaient, c’était un patinage qui n’avait plus rien d’artistique car cette pression autour d’elle avait eu raison de sa passion, de sa détermination, de sa volonté. Sa grâce habituelle et ses qualités athlétiques incroyables ont soudainement disparu pour laisser sur la glace qu’un pantin désarticulé.

Derrière ses larmes, on a vu toute la détresse d’une jeune fille, seule, dévastée par toute la bêtise humaine. Celle d’adultes qui ne vivent que pour le spectacle, les médailles et la gloire. Il va falloir que tous les responsables de cette misérable histoire soient jugés à leur tour car ils sont tous responsables du sort réservé à cette Cosette russe.

Il faut saluer tous ceux qui ne sont pas cités. Tous ces athlètes qui ont fini au pied ou loin des podiums et qui méritent toute notre admiration car ils sont maintenant des olympiens et surtout une source d’inspiration pour tous les jeunes dans leur coin de pays respectifs.

Ces jeux tant décriés ne resteront sans doute pas dans les anales pour les bonnes raisons. Il faudra juste se souvenir, spectateurs que nous sommes, que le spectacle olympique à un prix celui des larmes et des sourires.