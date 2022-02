5 médailles estriennes aux Jeux olympiques de Pékin

Maxence Parrot

Le planchiste bromontois Maxence Parrot revient de Pékin avec deux médailles au cou, après avoir vaincu un cancer en 2019.

Il a ramené l’or à l’épreuve de slopestyle en surf des neiges, après une avoir obtenu une excellente note à sa deuxième descente. Le Québécois a réussi toutes ses acrobaties, dont un triple tire-bouchon 1620 degrés à son dernier saut. Les juges lui ont accordé 90,26 points et aucun athlète n'a pu faire mieux.

Maxence Parrot du Canada lors de l'épreuve du grand saut aux Jeux olympiques de Beijing. Photo : Getty Images / David Ramos

À l’épreuve du grand saut, Max Parrot a remporté une médaille de bronze, après un saut dont il est ressorti très fier.

« J’ai réussi mon 1800 de la plus belle façon parmi tous ceux effectués à l’entraînement cette semaine. J’étais extrêmement fier de ça. Un pointage de 94, je ne pouvais pas demander mieux et j’étais très content. » — Une citation de Max Parrot, planchiste médaillé d'or.

Pour clôturer son expérience olympique, la planchiste s’est vu offrir la possibilité d’être le porte-drapeau du Canada, une proposition qu’il a toutefois déclinée, car cela lui demandait de rester en Chine quelques jours de plus. Or, sa priorité, affirme-t-il, est de rejoindre sa copine le plus rapidement possible.

Jordan Pierre-Gilles

Le Sherbrookois Jordan Pierre-Gilles a patiné vers la médaille d’or au relais 5000m sur courte piste, lors du dernier tour de piste du sextuple médaillé Charles Hamelin.

Jordan Pierre-Gilles, Steven Dubois et Charles Hamelin célèbrent leur victoire. Photo : Getty Images / David Ramos

C'est vraiment un travail d'équipe, le relais. On a travaillé super fort dans les dernières années pour être dominant à l'international. Je pense qu'on l'a très bien fait dans la dernière saison. C'était notre troisième médaille d'or, en comptant les Coupes du monde. On voulait prouver qu'on est les meilleurs et on l'a fait tout en s'amusant et d'une manière convaincante , a raconté Jordan Pierre-Gilles au micro de Par ici l'info.

Malgré le fait qu'il n'ait pas obtenu de médaille au 500m et au 1000m, Jordan Pierre-Gilles reste fier de sa première expérience olympique. Ça fait partie de l'aventure. Ce sont mes premiers Jeux.

Marion Thénault

En compagnie de ses coéquipiers Miha Fontaine et Lewis Irving, la Sherbrookoise Marion Thénault a remporté la médaille de bronze à l’épreuve des sauts par équipe mixte. Les skieurs acrobatiques ont mis fin à une disette de 20 ans sans médaille olympique canadienne au saut en ski acrobatique.

Marion Thénault a remporté une médaille de bronze à ses premiers Jeux. Photo : Getty Images / Cameron Spencer

Marion Thénault et Miha Fontaine en étaient à leur première expérience olympique. C'était la première fois qu'on compétitionnait sur le site olympique, donc ça, ça ajoutait une belle pression. On a réussi à faire le mieux qu'on pouvait et ça nous a donné une médaille, donc on est super fiers.

Même si la skieuse acrobatique n’a pas mis la main sur une deuxième médaille au saut acrobatique féminin, elle est heureuse d'avoir bien sauté. J'ai fait les sauts que je suis capable de faire , déclare-t-elle sereinement.

Kim Boutin

Triple médaillée et porte-drapeau à la cérémonie de clôture des Jeux de Pyeongchang en 2018, la patineuse de vitesse sur courte piste Kim Boutin a repris là où elle avait laissé au 500m, remportant le bronze.

La patineuse de vitesse Kim Boutin a reçu la médaille de bronze pour sa performance à l'épreuve du 500 m, à Pékin. Photo : Getty Images / Elsa

Boutin a enregistré un chrono de 42 s 724/1000 en finale. Avec cette première médaille à Pékin, la Sherbrookoise compte désormais quatre podiums aux Olympiques, soit une médaille d'argent et trois de bronze.

Les autres Estriens satisfaits

Même s’ils ne reviennent pas médaillés, plusieurs autres athlètes ont représenté l’Estrie pendant ces Jeux.

Le planchiste Sébastien Beaulieu a terminé 27e à l’épreuve de slalom géant parallèle, après avoir eu de la difficulté à obtenir son billet d’entrée pour la compétition.

Le bobeur sherbrookois Samuel Giguère est quant à lui arrivé neuvième au bob à quatre, lui qui avait reçu un test positif de COVID-19 à quelques jours des Jeux.

Le biathlonien Jules Burnotte, pour sa part, a conclu le départ de masse sur 15km au 18e rang. Ces Jeux olympiques étaient ses premiers.

Enfin, le fondeur Olivier Léveillé a connu son meilleur résultat des Jeux au relais 4 x 10km. Ses coéquipiers et lui ont conclu l'épreuve au 11e rang.