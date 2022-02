Le Canada éliminé à l’épreuve de ski alpin par équipe

Le Canada n’a pas été dans le coup très longtemps à l’épreuve par équipe mixte de ski alpin. Il s’est incliné dès sa première course, en huitièmes de finale, face à Slovénie, dimanche, au Centre national de Yanqing.

L’épreuve par équipe est organisée sous forme de duels de quatre courses de slalom et le gagnant est celui qui remporte le plus de descentes. S’il y a égalité, les pays sont départagés par les temps de descente.

C’est ce qui est arrivé au Canada. Erin Mielzinski et Trevor Philp ont remporté leurs duels, mais Erik Read et Cassidy Gray se sont inclinés. La Slovénie a finalement remporté l’affrontement par 46 centièmes de seconde.

C’était complexe parce que la confrontation était difficile contre la Slovénie. Elle a de très bons athlètes. Le fait de faire les premières courses ajoutait aussi à l’inconnu sur le parcours dans cette épreuve. Nous avons travaillé fort et poussé, mais tout peut arriver dans ce type de course. C’était tellement proche, mais à la fin, nous avons perdu , a mentionné Erik Read. On a beaucoup essayé , a ajouté en français Cassidy Gray.

Les membres de la formation canadienne s'attendaient à ce type de duel serré contre la Slovénie.

Nous sommes deux équipes en milieu de peloton, très similaires. Nous avons quand même fait certaines des descentes les plus rapides du tour. C’est décevant d’être éliminé si rapidement, mais je suis quand même fière de faire partie de cette équipe , a souligné Erin Mielzynski.

