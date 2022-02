L’athlète d’Ottawa a offert au Canada sa première médaille des JO, le bronze au 3000 m. Elle est devenue la première double médaillée canadienne à Pékin cinq jours plus tard avec l’argent au 5000 m.

La patineuse de 26 ans a conclu en apothéose ses deuxièmes Jeux avec l’or à la poursuite par équipe, en compagnie d’Ivanie Blondin et de Valérie Maltais. Tout s’est joué dans le dernier virage. La course, serrée jusque-là, a tourné à l’avantage des Canadiennes après la chute d’une patineuse japonaise.

Weidemann, Blondin et Maltais se sont longtemps préparées pour cette épreuve, en ne négligeant aucun détail. Pour se motiver davantage, elles se sont fabriquées des certificats en or, valides jusqu’à ces Jeux, qu’elles gardaient chacune dans leur portefeuille.

C’est tellement un honneur de porter le drapeau canadien à la cérémonie de clôture. C’est une conclusion un peu folle à une semaine vraiment hors de l’ordinaire. Je suis tellement fière d’être membre de cette équipe, a affirmé Isabelle Weidemann. Je ne sais pas combien de fois cette semaine que j’ai partagé la joie, mais aussi la tristesse d’autres personnes. Ce fut incroyable de voir tout le monde offrir sa meilleure performance.

« Nous avons peut-être été à distance de nos familles et de nos amis à la maison, mais merci à tous de nous avoir encouragés de partout au pays. Nous avons ressenti ce soutien et je suis tellement fière de contribuer à cette inspiration et de faire partie de l’équipe qui a contribué à ramener du bonheur au Canada. » — Une citation de Isabelle Weidemann, porte-drapeau du Canada à la cérémonie de clôture

Un des grands moments pour moi aux Jeux a été de demander à Isabelle si elle était prête à porter le drapeau à la cérémonie de clôture et représenter les 215 athlètes qui ont porté la feuille d’érable avec fierté à Pékin, a déclaré Catriona Le May Doan, chef de mission d’Équipe Canada. Non seulement elle a offert de magnifiques performances sur la patinoire, mais elle est une coéquipière hors pair par son soutien et son attitude positive avant, pendant et après la compétition.

Notre porte-drapeau a été une étoile brillante à ces Jeux sur la patinoire comme à l’extérieur, a ajouté Tricia Smith, présidente du Comité olympique canadien. Les réalisations d’Isabelle, particulièrement avec ses coéquipières de l’épreuve féminine de poursuite par équipe, sont le reflet de l’histoire de nombreux membres de cette équipe, des défis qu’ils ont surmontés.

La porte-drapeau du Canada aux Jeux de Pyeongchang en 2018, la patineuse de vitesse sur courte piste Kim Boutin, avait aussi décroché trois médailles pendant sa quinzaine olympique.

Steven Dubois, en courte piste, a aussi décroché trois médailles à Pékin (l’or au relais, l’argent au 1500 m et le bronze au 500 m), mais n'a pas été retenu par le Comité olympique canadien ( COCComité olympique canadien ) comme porte-drapeau.

Le Canada avait deux porte-drapeaux pour la cérémonie d’ouverture : le patineur sur courte piste Charles Hamelin et la hockeyeuse Marie-Philip Poulin. Ils ont chacun ajouté une médaille d’or à leur collection.