Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro concluent 10es en couple

Les patineurs canadiens Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro ont abouti en 10e place au terme du programme libre en couple aux Jeux olympiques. Leurs compatriotes Vanessa James et Eric Radford ont quant à eux terminé 12es, samedi, au Palais omnisports de Pékin.

Les Chinois Sui Wenjing et Han Cong ont décroché la médaille d'or grâce à un pointage cumulatif de 239,88. En dépit d'une légère erreur lors d'un triple salchow lancé, le couple a su épater les juges avec un programme d'une élégance envoûtante.

Les représentants du ROC Evgeniya Tarasova et Vladimir Morozov (239,25) et leurs compatriotes Anastasia Mishina et Aleksandr Galiamov (237,71) ont décroché les médailles d'argent et de bronze.

Tarasova et Morozov ont réalisé un programme quasi parfait, mais sont finalement arrivés à 63 centièmes de la consécration.

Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro, qui étaient 13es vendredi après le programme court, ont obtenu un pointage cumulatif de 181,37 pour boucler le top 10.

On est vraiment contents de notre programme aujourd'hui, ce n'était pas notre meilleur, mais on s'est battus jusqu'à la fin, a dit Moore-Towers. Nous étions dévastés hier (vendredi) soir. Nous sommes habitués à être bien meilleurs que ce que nous avons montré.

Les Canadiens se sont laissé guider par la chanson Carry You. Malgré des erreurs sur un triple salchow et un triple boucle piqué, ils ont enregistré une belle performance grâce à une interprétation inspirée.

Je suis vraiment fière de nous et de toute l'équipe, a déclaré Moore-Towers. C'était difficile de rester concentrés ici, en Chine. Les trois dernières semaines ont été longues.

« C'était effectivement une journée difficile et stressante, mais dès que nous avons entendu notre musique, nous étions concentrés et bien ancrés dans le moment présent. » — Une citation de Michael Marinaro

Vanessa James et Eric Radford, 12es à l'issue du programme court, ont connu un beau programme sur les airs de Falling, mais une erreur majeure leur a coûté plusieurs points.

James a chuté sur la glace à l'atterrissage d'un triple lutz lancé. Le duo a finalement conclu la compétition avec une récolte de 180,99 points.

Une 12e place pour James et Radford Photo : Reuters / EVGENIA NOVOZHENINA

Ceux qui font équipe depuis seulement quelques mois sont tout de même fiers du chemin parcouru.

Nous voulions seulement en profiter, c'est notre dernier moment sur une glace olympique, a laissé tomber James. Je suis vraiment contente de la manière dont nous nous sentons présentement, mais pas du pointage ni de notre classement.

« Durant les derniers mois, nous avons appris à quel point nous sommes forts et courageux. C'était extrêmement dur de revenir à la compétition après trois ans d'arrêt. Nous avons franchi toutes les étapes, une à la fois, pour arriver où nous sommes présentement. » — Une citation de Eric Radford

Il y a un an, nous n'aurions même pas espéré participer à ces Jeux , a-t-il ajouté.