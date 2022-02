PÉKIN - J'ai croisé Valentina par hasard à l'arrêt d'autobus. Une Italienne dont ce pays peut être fier et avec qui il est intéressant d'entamer une conversation. Après les présentations d'usage, nous faisons vite plus ample connaissance, à mon grand bonheur, dans notre bulle pékinoise des étrangers.

Non, je ne suis pas journaliste, me dit-elle avec empressement, dans un anglais parfumé d'un charmant accent italien. Mais j'interviewe les athlètes. Je suis une ex-championne de patinage artistique de mon pays.

Petit pas de danse à reculons, je ne la connais pas. Je devais patiner un peu à mon tour pour m'excuser. Elle s'appelle Valentina Marchei et elle a pris part aux Jeux olympiques à Sotchi en 2014 et à ceux de Pyeongchang en 2018.

Je suis la première patineuse à avoir participé à des Jeux olympiques consécutifs dans deux disciplines différentes. En solo, puis en couple.

Valentina Marchei et son partenaire Ondrej Hotarek aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018 Photo : Getty Images / Dean Mouhtaropoulos

Le gars perdait des plumes à vue d'œil. Alain Goldberg ne serait pas fier de moi. Ni ma collègue Jacinthe Taillon, spécialiste de ce sport et qui l'a déjà sûrement rencontrée.

Triple boucle piqué, je m'enfonce dans ma chorégraphie. On n'a jamais une deuxième chance de faire bonne première impression. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas poursuivre la discussion. Je m'avance sur un sujet dans lequel j'espère pouvoir redorer mon blason.

Valentina Marchei aux JO de 2018 Photo : Getty Images / Jamie Squire

Je lui souligne, avec justesse, que les prochains Jeux d'hiver auront lieu chez elle dans les villes de Milan et de Cortina d'Ampezzo, en 2026.

Je suis justement la première ambassadrice de la Fondation des Jeux de Milan-Cortina 2026. C'est mon travail de recruter tous les ambassadeurs pour nos Jeux en Italie. Ils viendront de tous les secteurs d'activités, pas seulement du milieu sportif. Je veux des personnes qui peuvent véhiculer l'idéal olympique. Dans le sud de l'Italie, il y a des petits qui n'ont jamais vu la neige. J'ai besoin de quelqu'un qui leur parle à eux, qui les comprend et qu'ils vont écouter. Il faut contaminer toute l'Italie...

Contaminer? Je suis contaminé. Et le patin, ça vous manque, madame Marchei?

Je dis souvent que je ne patine pas avec mes pieds, mais mon coeur. En 2006, quand je ne me suis pas qualifiée pour les Jeux de Turin, qui avaient lieu dans mon pays, j'ai pleuré en regardant les compétitions à la télévision. En 2010, à Vancouver, j'ai aussi raté ma chance et c'est de mon siège de commentatrice à la télé que j'ai assisté à l'événement.

« Je peux dire que j'ai pu observer les deux côtés de la médaille. J'ai compris alors que je ne pratiquais pas ce sport pour participer aux JO, mais parce que j'aimais mon sport. » — Une citation de Valentina Marchei, ancienne patineuse artistique italienne

Et après m'être qualifiée en solo à Sotchi, j'ai fait la transition pour le couple. J'ai souvent entendu que j'étais trop vieille. On ne croyait pas que nous allions réussir, mon partenaire et moi. À la fin des Jeux en 2018, nous étions 6es au monde. J'avais 31 ans.

Puis je découvre que Valentina parle français lorsqu'elle semble comprendre une blague de bon goût que je fais à mon collègue Frédéric, le caméraman qui m'accompagne.

Je parle français, mais il m'arrive de ne pas comprendre à Montréal. Ça ne sonne pas toujours comme en France!

Là-dessus, je dois donner raison à Valentina. Il fallait poursuivre notre entretien en français.

Il fait vraiment froid chez vous. Je suis déjà allée m'entraîner à Montréal et je n'avais pas traversé la rue que j'avais déjà le nez gelé , dit-elle en riant.

Ma foi, elle parle très bien français. Notre trajet achève, il faut que j'en sache plus. Dis-moi donc, Valentina, est-ce que toute l'Italie s'est rangée derrière le projet olympique?

So far so good. Les gens commencent à en parler. Ils se demandent comment ça va se passer. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit des premiers Jeux olympiques accordés à deux villes. C'est vraiment les Jeux olympiques de l'Italie dans son ensemble. Il faut séduire les gens, mais avec les bons messages.

Nous, on ne construit rien. Tout ce qui sera au service des JO est déjà existant. C'est important que ces Jeux olympiques laissent un héritage aux prochaines générations. Autant sur le plan social, économique et environnemental. Nous allons grandir au cours des quatre prochaines années en demeurant compacts. Et il ne faut pas oublier les Jeux paralympiques!

Lors de l'attribution des Jeux au Comité olympique italien en juin 2019, un sondage du CIO avait révélé à l'époque un soutien de 85 % des résidents au projet. Milan et Cortina ont été préférées à la ville de Stockholm, en Suède.

Ici, en Chine, on a dépensé une fortune pour avoir des résultats. Est-ce que l'Italie investit massivement dans le développement de ses jeunes sportifs? Que de questions dans ma tête pendant que nous sommes entassés les uns sur les autres dans l'autobus. L'entrevue improvisée se poursuit.

On a vu nos résultats extraordinaires aux Jeux olympiques à Tokyo. Les fédérations investissent dans la jeunesse. Les programmes existent depuis plusieurs années. On peut commencer à évaluer les enfants très jeunes en leur donnant les moyens. Tu peux voir le talent, mais on ne sait pas si le jeune deviendra un champion olympique. C'est à la base qu'on développe de bons jeunes sportifs. Ces programmes sont pour tout le monde, pas juste l'élite.

Et en passant, que faites-vous ce soir? Professionnellement, bien sûr...

Je fais les entrevues d'après course avec les patineurs de vitesse courte piste. J'aime ce métier. J'ai d'ailleurs animé une émission à la télévision italienne cet été en prévision des Jeux olympiques de Tokyo, dans laquelle je faisais des rencontres avec des athlètes et j'essayais de pratiquer leur sport. Je n'étais pas vraiment capable de les suivre! Moi, je suis une patineuse!

Moi, je suis un reporter. C'est beaucoup de questions d'un seul élan avant d'arriver à destination. Parfois, parcourir une longue distance entre les lieux de compétition peut jouer en votre faveur. Merci Pékin.

Je suis une femme d'émotion et de passion. L'Italie a des territoires magnifiques à découvrir. On regarde à l'étranger souvent pour se détacher de notre quotidien, mais il y a beaucoup à découvrir chez nous. Les Italiens seront fiers d'eux-mêmes. Nous sommes des gens accueillants. On aime partager. Les visiteurs pourront explorer la culture italienne, et goûter à nos mets.

« Et les Jeux olympiques, ce n'est pas seulement pour les athlètes de haut niveau. Les valeurs olympiques, c'est pour tout le monde. » — Une citation de Valentina Marchei

Puis Valentina y va d'une dernière réflexion sur sa carrière et le message qu'elle veut transmettre aux jeunes patineurs artistiques qui pratiquent leur sport de manière individuelle ou en couple.

Quand je faisais carrière en solo, lorsque quelque chose se cassait, j'étais seule pour réparer les pots cassés. Je me parlais à moi-même. La transition en couple a été difficile. J'ai appris avec le temps que le compromis que tu dois faire n'est pas avec l'autre personne, mais avec toi-même. Il faut laisser aller des responsabilités alors qu'en solo, tout est à toi. Faire entrer quelqu'un dans ta bulle, quelqu'un qui n'est pas ton meilleur ami, ton frère ou ton fiancé et te mettre à nu devant cette personne est essentiel.

« Nous tenons entre nos mains le rêve de l'autre. Ça s'appelle le respect. Le respect est l'une de mes valeurs olympiques préférées. » — Une citation de Valentina Marchei

Vive le respect.

Les Jeux d'hiver de Milan et Cortina d'Ampezzo auront lieu du 6 au 22 février 2026. L'Italie a également accueilli les Jeux d'hiver en 1956, à Cortina d'Ampezzo, et à Turin, en 2006. Rome a été la ville hôtesse des Jeux d'été en 1960.

Et Valentina Marchei? Avant de la laisser filer, je l'ai invitée à une entrevue pour la télé. Vous pourrez bientôt voir ce reportage qui vous fera découvrir cette ambassadrice des Jeux de 2026.

Je pense que vous devriez retenir son nom d'ici la tenue de ces Jeux d'hiver en Italie. Elle semble déterminée à contribuer à leur succès.