À surveiller ce soir et cette nuit à Pékin

Du ski acrobatique, du bobsleigh, du ski de fond, du ski alpin, du patinage de vitesse sur longue piste, du patinage artistique, du curling et du hockey. On fait le tour de ce qui est au menu ce soir et cette nuit aux Jeux de Pékin.

À 20 h 30 (HNE), Brendan McKay, Noah Bowman et Simon d’Artois seront de la finale de la demi-lune chez les hommes, en ski acrobatique.

À 20 h 30 (HNE), trois équipes canadiennes participent aux deux premières manches du bobsleigh à quatre. Il s’agit des équipes Kripps, Spring et Austin.

À 1 h (HNE), samedi, Olivier Léveillé et Rémi Drolet participeront au 50 km en ski de fond.

À 1 h 05 (HNE), samedi, la Suède et la Grande-Bretagne s’affronteront pour la médaille d’or en curling. Le Canada a remporté le match pour la médaille de bronze contre les États-Unis.

À 2 h (HNE), samedi, se tiendra l’épreuve de départ groupé chez les hommes et chez les femmes en patinage de vitesse sur longue piste. Antoine Gélinas-Beaulieu et Jordan Belchos y participent chez les hommes, tandis que Valérie Maltais et Ivanie Blondin seront sur la ligne de départ chez les femmes.

À 2 h (HNE), samedi, se tiendra la compétition par équipe mixte, en parallèle, en ski alpin. Le Canada y participe.

Plusieurs épreuves en matinée samedi

Les couples canadiens Vanessa James et Eric Radford ainsi que Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro participeront au programme libre chez les couples, en patinage artistique, à partir de 6 h (HNE), samedi.

Ces couples occupent respectivement les 12e et 13e rangs à la suite du programme court.

Les duos canadiens de Christine De Bruin et Kristen Bujnowski, de Cynthia Appiah et Dawn Richardson Wilson ainsi que de Melissa Lotholz et Sara Villani participeront aux manches 3 et 4 du bob à deux chez les femmes, samedi, à 7 h (HNE).

De Bruin et Bujnowski occupent le 4e rang après les deux premières manches.

Le match pour la médaille de bronze en curling féminin aura lieu à 7 h 05 (HNE), samedi.

À 8 h 10 (HNE), samedi, la Suède jouera contre la Slovaquie pour la médaille de bronze au hockey masculin.