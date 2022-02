Le palmarès de l’école des anciens champions de patinage artistique Patrice Lauzon et Marie-France Dubreuil aux Jeux de Pékin est assez phénoménal. Une médaille d’or et une médaille de bronze et un total de 9 couples parmi les 13 premiers de la compétition de danse. C’est sur la modeste patinoire du Centre récréatif Gadbois, dans le sud-ouest de Montréal, que l’on forme ces champions.

C’est une entraîneuse fatiguée, car elle venait tout juste de revenir de Pékin, qui s’est entretenue avec Radio-Canada Sports. Elle a expliqué les secrets de cette réussite : Notre philosophie à l’académie, c’est de s’occuper de l’athlète en premier, avant la performance. Certes, on veut créer une ambiance qui pousse à l’excellence, mais qui soit aussi respectueuse du rythme de chacun. Nous avons des patineurs qui ont déjà un très haut niveau, ce qui vient créer chez les autres une émulation extraordinaire.

Mais attention, nous voulons une rivalité saine. Nous ne voulons pas d’un esprit de compétition mal placé. À l’entraînement, ils sont des coéquipiers et des rivaux le jour de la compétition , a-t-elle insisté.

Pour Marie-France Dubreuil, son école est plus qu’une école, c’est une communauté. Vous savez, quand Gabriella [Papadakis] et Guillaume [Cizeron] sont arrivés ici, ils n’avaient que 18 ans. Ils ont réussi à se construire un réseau, mais il y a parfois de la nostalgie de leur pays natal, la France. Et nous, on est là, à l’écoute, et on comble aussi cet aspect-là. On est une communauté! Et pour se rendre jusqu’à champions olympiques, on a besoin de tout le village!

Mais une question est sur toutes les lèvres des passionnés de patin artistique. Comment les mêmes entraîneurs peuvent-ils aider à la réussite d’athlètes qui sont dans la même école et qui aspirent tous à la médaille? Nous, notre rôle, c’est de les aider à atteindre chacun leur but. On avait trois couples qui aspiraient au podium olympique et on les a aidés , a répondu l’entraîneuse.

Le résultat parle de lui-même : les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron sont allés chercher l’or, les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue, le bronze, et une autre couple américain formé de Madison Chock et Evan Bates a terminé au 4e rang.

L’affaire Valieva peine Marie-France Dubreuil

La patineuse Kamila Valieva, après avoir complété son programme libre aux Jeux de Pékin. Photo : Getty Images / David Ramos

Nous, on travaille pour ces gens-là, pas pour nos propres objectifs , a lancé d’une manière ferme et convaincue, Marie-France Dubreuil. Un propos qui contraste avec les méthodes employées par les entraîneurs russes, notamment celles de l’entraîneuse Eteri Tutberidze.

C’est elle qui est responsable du succès de la jeune Kamila Valieva, qui aspirait à l’or olympique jusqu’aux événements récents que l’on connaît.

C’est avec beaucoup de franchise que Marie-France Dubreuil a abordé l’affaire Valieva.

Ce que j’ai pu observer ces derniers jours et ces dernières années, c’est que les Russes ont les yeux qui flashent juste pour ce qui est extérieur : les performances à tout prix, les titres mondiaux et les records olympiques.

Je doute fort que leurs objectifs sont de s’occuper de l’athlète et de l’individu en premier, sinon ils n’auraient pas pris la décision de faire patiner une jeune de 15 ans quand les yeux du monde sont rivés sur elle. Elle avait du mal à marcher dans le village des athlètes et tout le monde la reconnaissait, mais pas pour les bonnes raisons, surtout pas pour ses capacités athlétiques et son élégance, car c’est une gamine exceptionnelle. C’est quand même la première à faire des "quads" aux Jeux olympiques.

Nous lui avons cité le dernier commentaire de notre analyste Alain Goldberg après la prestation dévastatrice de la jeune Kamila : Elle a été littéralement fusillée par son entourage.

La réponse de Marie-France Dubreuil ne s’est pas fait attendre.

C’est d’une grande tristesse a-t-elle répété deux fois, Je pense que son entraîneur, sa fédération auraient dû lui dire, on va se retirer pour toi et par respect pour le sport et pour les autres compétitrices. On se retire surtout pour protéger ta santé mentale.

Eteri Tutberidze entraîne la patineuse russe Kamila Valieva. Photo : Getty Images / David Ramos

Quand on aborde le sujet de son entraîneuse Eteri Tutberidze, Marie-France semble dubitative sur les bien-fondés de ses méthodes. J’ai pu observer qu’elle forme de jeunes patineuses et on a l’impression d’assister à des patineuses qui ont une puberté très retardée, car pour avoir des rotations très rapides, il est mieux de ne pas avoir de hanches ou de formes de femmes, en fait. Elle a peut-être trouvé le secret de repérer uniquement des jeunes qui ont une puberté tardive , a-t-elle dit avec un sourire qui en dit long sur ses doutes. Elle a ajouté : Est-ce que c’est l’Intérêt de l’humain qui passe en premier? C’est clair que non!

C’est avec la gorge un peu nouée qu’elle a expliqué ce qu’elle ressentait après la dramatique performance de la jeune Kamila qui lui ôtait toute chance de médailles.

Ça me choque! Ça me choque beaucoup, ça me fait de la peine, car je suis la maman d’une fille de 11 ans, qui a donc 4 ans de moins que Kamila. Ça me brise le cœur de voir que cette gamine-là faisait confiance à son entourage, à une fédération, à un entraîneur et dans le pire moment de sa vie, il n’y a plus personne. Tout ce que je peux souhaiter, c’est que rendue à Moscou, chez elle, elle va trouver une famille et un entourage qui vont lui permettre de passer par-dessus , a confié Marie-France Dubreuil.

En terminant l'entrevue, nous lui avons proposé un jeu de l’esprit auquel elle a mis du temps à répondre. Si Kamila Valieva frappait à la porte de son école, quelle est la première chose qu’elle ferait?