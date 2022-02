Médaillé d’argent : « On a vu le vrai Laurent! »

Le patineur de vitesse de Lévis Laurent Dubreuil a réussi à surmonter sa déception au 500 m en remportant l’argent au 1000 m. « On a vu le vrai Laurent », a souligné sa famille rassemblée pour visionner son ultime course à Pékin vendredi matin.

Une centaine de proches de l’athlète ont bravé la nuit. Ils s’étaient donné rendez-vous entre 2 h 45 et 4 h 15 au Centre de glace de Québec. La fébrilité était à son comble. Des cris et des applaudissements ont retenti tout au long de la course.

C’était une méchante course, c’était incroyable! s'est exclamé le frère du patineur Daniel Dubreuil.

Ça a été difficile après le 500 m. Ça démontre sa grande force de caractère. Ça ne pouvait pas mieux finir ses Jeux , a poursuivi son père, Robert Dubreuil.

La famille de Laurent Dubreuil le regarde célébrer sa médaille d'argent au 1000 m. Photo : Radio-Canada

Selon eux, Laurent a patiné son meilleur 1000 m à vie. Normalement, l’athlète de 29 ans performe davantage au 500 m. Il avait terminé au pied du podium cinq jours plus tôt, alors qu’il était vu comme le favori.

Jamais le 1000 m n’aura été aussi naturel pour Laurent. Performer autant dans une distance où il n’est pas aussi à l’aise, c’est juste wow. Son premier 600 m était incroyable. S’il avait patiné de même au 500, il gagnait l’or, c'est sûr , a dit son frère plein de fierté.

« Cette nuit, Laurent a patiné avec son cœur et sa passion tout en exécutant. On est tellement heureux pour lui. » — Une citation de Robert Dubreuil, père de Laurent Dubreuil

Heureux

Laurent Dubreuil est de son côté soulagé de sa performance. J’ai passé quand même d’un gros bas, à un très gros high! Je suis vraiment content d’avoir été capable de rebondir. J’ai fait mon meilleur 1000 m au meilleur moment de ma vie , a souligné l'athlète.

Celui qui craignait de garder de mauvais souvenirs des Jeux olympiques de Pékin reviendra plutôt au Canada avec le cœur léger.

Laurent Dubreuil célèbre sa médaille d'argent. Photo : Getty Images / Catherine Ivill

« C’est une médaille d’argent qui goûte l’or! » — Une citation de Laurent Dubreuil

Je respire mieux pour lui. On voulait qu’il soit content de sa course. C’est une pression qui tombe. Ça aurait été pour lui un long quatre ans à se demander si, à 33 ans, il sera encore à son sommet , a affirmé Robert Dubreuil.