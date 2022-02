Des Jeux olympiques en or pour Jordan Pierre-Gilles

Cette course était aussi le dernier tour de piste de Charles Hamelin sur la scène olympique à ses cinquièmes Jeux. Le nouveau sextuple médaillé olympique était épaulé par Jordan Pierre-Gilles, Steven Dubois et Pascal Dion.

C'est vraiment un travail d'équipe, le relais. On a travaillé super fort dans les dernières années pour être dominant à l'international. Je pense qu'on l'a très bien fait dans la dernière saison. C'était notre troisième médaille d'or, en comptant les Coupes du monde. On voulait prouver qu'on est les meilleurs et on l'a fait tout en s'amusant et d'une manière convaincante , a raconté Jordan Pierre-Gilles au micro de Par ici l'info.

« Charles et moi, on est de bons chums. Ça fait des décennies qu'on se connaît. D'être ensemble aux Jeux, c'est un rêve. » — Une citation de Jordan Pierre-Gilles, médaillé d'or olympique

Créative comme toujours, l'équipe canadienne n'a pas pu s'empêcher de faire une scène sur le podium olympique. Photo : Getty Images / Sarah Stier

L'athlète de 23 ans est plus que reconnaissant d'avoir pu partager cette course avec Charles Hamelin. Je suis fier! [...] Quand on s'entraîne avec lui, on comprend pourquoi il est aussi fort depuis aussi longtemps. Il ne s'est jamais satisfait des médailles qu'il a eues dans le passé. Tout le monde qui connaît le sport dit que c'est le meilleur de tous les temps. De pouvoir dire que j'ai remporté une médaille d'or aux Jeux avec lui à sa dernière opportunité de le faire, c'est vraiment incroyable! Je vais m'en souvenir toute ma vie!

Aux courses individuelles, les Jeux de Jordan Pierre-Gilles ont toutefois été en dents de scie. Il a décroché une 18e place au 500 m et une 16e au 1000 m, mais il aurait voulu en faire plus. Ça fait partie de l'aventure. Ce sont mes premiers Jeux. Je ne m'étais pas vraiment mis d'attente de résultats. C'est sûr qu'on rêve tous de gagner toutes nos courses. Je sais que j'avais le potentiel de faire des podiums à chaque distance [...] C'est un sport extrêmement compétitif. Il y a beaucoup d'impondérables. J'ai été capable de garder la tête haute et de regarder en avant en vue du relais.

« Ça a toujours été les Jeux olympiques mon rêve. C'était mon objectif, je n'avais pas peur de le dire. D'être ici aujourd'hui et de constater le chemin parcouru, ça me rend émotif et fier. » — Une citation de Jordan Pierre-Gilles, médaillé d'or olympique

L'athlète a eu de bons mots pour ses parents qui ont toujours été aux premières loges dans son parcours sportif.

D'avoir ce support-là de mes parents depuis que je suis jeune, c'est ce qui m'a donné le goût de continuer et c'est ce qui m'a fait rêver grand aussi. Ils ont toujours été là pour moi, ils ont toujours été positifs, sans me mettre de pression. Ils m'ont laissé croire en mes rêves. Sans eux, je ne serais même pas proche d'être ici.