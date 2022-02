Sortie difficile des Canadiens au programme court en couple

Les Canadiens Vanessa James et Eric Radford ont pris le 12e rang du programme court en couple, vendredi, aux Jeux olympiques. Leurs compatriotes Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro sont tout juste derrière, en 13e place.

Les deux couples ont connu des ennuis sur la glace du Palais omnisports de Pékin, mais pourront se reprendre samedi dans le programme libre.

James, 34 ans, et Radford, 37 ans, se sont élancés sur les airs de Shiny Happy People et ont entamé leur programme avec une triple vrille et un triple salto lancé bien exécutés.

Vanessa James a toutefois commis une erreur majeure lors d'un triple saut côte à côte, qui a coûté de précieux points au tandem canadien.

Les patineurs ont également manqué de fluidité et de synchronisme durant certaines transitions. Ils ont conclu avec 63,03 points, bien en deçà de leur record personnel (71,84).

Un programme court difficile pour James et Radford Photo : Reuters / EVGENIA NOVOZHENINA

On a terminé notre programme avec calme, confiance et assurance. On était heureux d'être sur la glace. Mais pour moi, je suis déçue du saut que j'ai raté. C'est un saut que je ne rate jamais , a déclaré James.

Ce n'est pas facile, nous n'avons pas beaucoup d'expérience ensemble, mais c'était un réel plaisir de patiner aujourd'hui , a-t-elle ajouté.

Je ne saurais même pas quoi améliorer parce que cette erreur était tellement soudaine et inhabituelle, a pour sa part indiqué Eric Radford. Nous nous sentions bien, nous étions prêts à faire notre boulot, et nous serons prêts pour le programme libre demain.

Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro ont quant à eux enregistré un pointage de 62,51.

Guidés par la chanson Hold on Tight, les Canadiens ont réussi leur première triple vrille, malgré un léger manque d'amplitude. Après un triple boucle piqué réussi, Moore-Towers et Marinaro ont raté leur triple boucle lancé, chutant tous deux sur la glace.

Moore-Towers et Marinaro chutent au programme court Photo : Reuters / FABRIZIO BENSCH

On ne sait pas trop ce qui s'est passé honnêtement. Nos lancers étaient très bien à l'entraînement. Nous sommes sous le choc , a dit Moore-Towers.

Nous sommes très déçus, mais maintenant nous devons nous concentrer sur le programme libre, a poursuivi Marinaro. C'est une grosse erreur, une erreur majeure. Nous sommes frustrés, c'est certain.

Les Chinois Sui Wenjing et Han Cong sont classés 1ers grâce à une superbe performance qui leur a donné 84,41 points.

Les représentants du ROC Evgeniya Tarasova et Vladimir Morozov (84,25), ainsi que leurs compatriotes Anastasia Mishina et Aleksandr Galiamov (82,76) ont complété le trio de tête.