Grande performance de Christian Gow en biathlon, J.T. Boe remporte l’or

Le Norvégien Johannes Thingnes Boe a remporté l’épreuve de biathlon 15km en départ de masse, vendredi, au Centre national de Zhangjiakou. Il a complété le parcours en 38 min 14 sec 40/100, plus de 40 sec devant le Suédois Martin Ponsiluoma et 1:12,50 sur son compatriote Sjaastad Vetle Christiansen.

J.T. Boe a connu un parcours presque sans faute avec seulement quatre pénalités sur les 20 cibles à atteindre durant l’épreuve. Il a été en tête pendant une bonne partie de la course.

Le nouveau champion olympique de biathlon, J.T. Boe. Photo : Getty Images / Maddie Meyer

Le Canadien Christian Gow a fait une course magnifique terminant en 13e position à 2:48,10 du gagnant. Il a été impérial au tir alors qu’il n’a manqué que trois cibles du parcours. L’athlète de Calgary a toutefois fait ce faux-pas au pire moment, lors de la dernière section de tirs, alors qu’il tentait de solidifier sa place dans le top 5.

Je voulais juste profiter de cette dernière course. Tout ce que j’ai fait depuis 20 ans m’a mené à ce moment. J’étais tellement fier de faire partie de cette course avec Scott et Jules. C’était une grosse journée pour nous , a souligné Gow.

« Nous rentrons à la maison. Nous avons été en Europe et ici depuis novembre. Ça fera du bien d’être à la maison et d’avoir un peu de repos avant les dernières courses de Coupe du monde. » — Une citation de Christian Gow, 13e au départ de masse 15 km

Son frère, Scott Gow, a pris le 25e rang, à plus de 4 min de la tête. Sa faiblesse aux tirs l’a rattrapé alors qu’il a manqué sept cibles. C’est dommage puisque les deux frères se sont même permis de mener la course pendant un moment après la première section.

Ce n’était pas ma meilleure journée. Je me suis effondré dans mes tirs à la deuxième occasion. Je dois voir avec mon entraîneur les erreurs que j’ai faites, a mentionné Scott Gow qui s'est fait jouer des tours par le vent. Je veux croire que j’étais vraiment près et que le vent a eu le dessus sur moi. Tout était difficile à prévoir parce que le vente changeait d’un tir à l’autre et disparaissait complètement à certains moments. C’était dur à évaluer!

Le Québécois Jules Burnotte a pris la 18e position. Il a connu une journée potable aux tirs avec cinq pénalités, mais il a rapidement été largué en ski par le peloton de tête. Burnotte aussi a eu des difficulté avec les conditions venteuses.

Il a fallu mettre une couche de plus pour le froid et le vent était difficile. On l’a travaillé beaucoup, mais ça fait juste quelques semaines que je comprends le vent. Ca toujours été un grand défi pour moi. J'ai vu une évolution de ce côté alors je suis très content de ça , s'est félicité le jeune athlète de 25 ans qui était satisfait de sa tenue des derniers jours.