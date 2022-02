Une première médaille d’or pour Justine Braisaz-Bouchet

Braisaz-Bouchet était 7e à son arrivée à la troisième station de tir avec un retard de 1 min 24 s 5/10.

Les conditions venteuses ont représenté un défi supplémentaire au tir et les favorites n’ont pas fait exception.

La situation a cependant tourné en faveur de l’éventuelle gagnante. La Française a profité d’une accalmie pour réussir tous ses tirs très rapidement. Les Norvégiennes Tiril Eckhoff et Marte Olsbu Roeiseland ont quant à elles été pénalisées deux fois.

Braisaz-Bouchet a ensuite devancé Olsbu Roeiseland pour prendre la tête. Elle a été la première arrivée à la quatrième station. Dès qu’elle a replacé sa carabine sur son dos, le vent s’est levé, au grand dam de ses poursuivantes.

J’ai voulu me concentrer sur ma course, et non pas sur le résultat final, a déclaré la représentante de la France. Le tir debout a réellement fait la différence. C’était venteux et le canon bougeait énormément. J’ai réussi à rentrer tout de suite sur le visuel. Je me sentais très bien sur les skis, du coup, j’ai pu creuser l’écart sur la deuxième portion de la course.

La Française a tenu le coup pour franchir la ligne d’arrivée après un effort de 40:18, le drapeau français en main.

Tiril Eckhoff a réduit l’écart en fin de course, sans inquiéter la meneuse. Elle a conclu 2e à 15,3 s pour mettre la main sur l’argent. La Norvégienne était montée sur la troisième marche du podium à la poursuite 10 km.

Décorée de bronze (+34,9 s), sa compatriote Marte Olsbu Roeiseland a suivi pour récolter sa cinquième médaille des Jeux olympiques de Pékin. Elle a été couronnée championne du sprint 7,5 km, de la poursuite 10 km et du relais mixte, en plus de recevoir le bronze au 15 km individuel.

Les trois médaillées du jour ont raté quatre tirs chacune, mais les fautes de Justine Braisaz-Bouchet ont été commises à des moments moins coûteux. Il s’agit de sa deuxième médaille olympique, mais de sa première à une épreuve individuelle. Elle avait obtenu le bronze au relais des Jeux de Pyeongchang en 2018.