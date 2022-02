Le ROC défendra son titre contre la Finlande à Pékin

Arseni Gritsuyk a mis fin aux hostilités en huitième ronde de tirs de barrage.

Le ROC et la Suède se sont échangés de bonnes chances de marquer en première période, mais sans pouvoir concrétiser. L’attaque suédoise s’est toutefois montrée la plus insistante et est passée à quelques centimètres de prendre les devants.

Le tir de la pointe de Lukas Bengtsson a dévié sur le bâton de Max Friberg avant de frapper de plein fouet le poteau à la gauche du gardien Ivan Fedotov. Ce dernier n’a d’ailleurs pas manqué l’occasion de remercier son fidèle compagnon après la séquence.

Au retour du vestiaire, les Suédois ont semblé oublier que la deuxième période était commencée. Seulement 15 secondes ont suffi au ROC pour enfiler l’aiguille. Anton Slepyshev a saisi la passe de Pavel Karnaukhov près de la rampe avant de couper vers l’intérieur et de se défaire de son couvreur et d’habilement déjouer le portier Lars Johansson.

Anton Slepyshev a inscrit le premier but du match. Photo : Associated Press / Matt Slocum

Les Scandinaves ont eu la meilleure chance de répliquer en milieu d’engagement. Une passe à l’aveuglette de Vyacheslav Voinov s’est retrouvée directement sur la palette de Joakim Nordstrom, seul dans l’enclave. Fedotov a dû se signaler pour préserver l’avance des siens.

Avec comme enjeu une place en grande finale, les esprits se sont échauffés à de nombreuses reprises après des arrêts de jeu.

L’attaque suédoise a à nouveau montré les dents au troisième tiers. Profitant d’un retour de lancer, le capitaine Anton Lander a inscrit son 4e but du tournoi pour ramener tout le monde à la case départ.

Le temps réglementaire n’ayant pu faire de maître, la prolongation a été nécessaire.

Le but gagnant au bout du bâton, Mathias Brome a été incapable de prendre un tir de qualité, alors que le filet du ROC était béant. Un jeu spectaculaire du défenseur Vladimir Tkachyov l’a gêné au tout dernier moment.

Vladimir Tkachyov a certainement sauvé le match pour le ROC en prolongation. Photo : afp via getty images / ANTHONY WALLACE

Autrement, les deux gardiens ont été intraitables au cours de la période supplémentaire et ont forcé la tenue d’une séance de tirs de barrage.

Nikita Gusev, Yegor Yakovlev et Arseni Gritsyuk ont marqué pour le ROC, tandis que Lukas Wallmark et Joakim Nordstrom ont fait bouger les mailles du filet pour la Suède.

Le gardien Fedotov a bloqué 34 tirs dans la victoire des siens. À l’autre bout de la patinoire, Lars Johansson a très bien fait en réalisant 39 arrêts.

La Finlande se battra pour l'or

L’équipe finlandaise en hockey masculin a résisté aux attaques persistantes de ses opposants slovaques pour l’emporter 2-0 en demi-finales des Jeux olympiques de Pékin.

Les Finlandais avaient gagné 6-2 au tour préliminaire contre les Slovaques. Ces adversaires du carré d'as ne semblaient plus les mêmes, vendredi. Gonflés à bloc, les Slovaques entraînés par Craig Ramsay venaient de causer la surprise en quarts de finale en éliminant les Américains en tirs de barrage.

La Finlande a ouvert la marque en première période avec un peu plus de quatre minutes à jouer. Sakari Manninen a récupéré la rondelle devant le filet pour inscrire son quatrième but du tournoi. Petteri Lindbohm et Sami Vatanen ont reçu des mentions d’aide sur la séquence.

Le capitaine slovaque Marek Hrivik est passé bien près de créer l’égalité au deuxième engagement. Il a saisi une belle passe de Juraj Slafkovsky pour se retrouver seul devant le gardien, sans toutefois réussir à prendre un tir de qualité.

Il s’agissait d’une des nombreuses occasions de marquer confectionnées par Slafkovsky, plus jeune attaquant du tournoi à 17 ans.

L’unité défensive a aussi eu son mot à dire pour garder la Slovaquie dans la rencontre. Elle a notamment empêché la formation finlandaise d’ajouter à son avance lors de trois avantages numériques.

La majorité de la troisième période s’est déroulée en territoire finlandais. Les Slovaques ont mis beaucoup de pression sur le gardien Patrik Rybar, auteur de 28 arrêts dans la victoire.

Ils ont tenté le tout pour le tout avec moins de deux minutes à faire au match en retirant leur gardien. Le Finlandais Harri Sateri a scellé l’issue de ce duel dans un filet désert.

Patrik Rybar enregistre son deuxième jeu blanc après celui contre l'Allemagne, au tour préliminaire.

Quatre fois médaillée de bronze et deux fois d’argent, la Finlande n’a jamais remporté l’or olympique en hockey masculin. La Slovaquie, elle, tentera de monter sur le podium pour la première fois de son histoire en jouant pour le bronze.