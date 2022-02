Les Finlandais joueront pour l’or à Pékin

Les Finlandais avaient gagné 6-2 au tour préliminaire contre les Slovaques. Ces adversaires du carré d'as ne semblaient plus les mêmes, vendredi. Gonflés à bloc, les Slovaques entraînés par Craig Ramsay venaient de causer la surprise en quarts de finale en éliminant les Américains en tirs de barrage.

La Finlande a ouvert la marque en première période avec un peu plus de quatre minutes à jouer. Sakari Manninen a récupéré la rondelle devant le filet pour inscrire son quatrième but du tournoi. Petteri Lindbohm et Sami Vatanen ont reçu des mentions d’aide sur la séquence.

Le capitaine slovaque Marek Hrivik est passé bien près de créer l’égalité au deuxième engagement. Il a saisi une belle passe de Juraj Slafkovsky pour se retrouver seul devant le gardien, sans toutefois réussir à prendre un tir de qualité.

Il s’agissait d’une des nombreuses occasions de marquer confectionnées par Slafkovsky, plus jeune attaquant du tournoi à 17 ans.

L’unité défensive a aussi eu son mot à dire pour garder la Slovaquie dans la rencontre. Elle a notamment empêché la formation finlandaise d’ajouter à son avance lors de trois avantages numériques.

La majorité de la troisième période s’est déroulée en territoire finlandais. Les Slovaques ont mis beaucoup de pression sur le gardien Patrik Rybar, auteur de 28 arrêts dans la victoire.

Ils ont tenté le tout pour le tout avec moins de deux minutes à faire au match en retirant leur gardien. Le Finlandais Harri Sateri a scellé l’issue de ce duel dans un filet désert.

Patrik Rybar enregistre son deuxième jeu blanc après celui contre l'Allemagne, au tour préliminaire.

Quatre fois médaillée de bronze et deux fois d’argent, la Finlande n’a jamais remporté l’or olympique en hockey masculin. La Slovaquie, elle, tentera de monter sur le podium pour la première fois de son histoire en jouant pour le bronze.

L’autre demi-finale sera disputée plus tard vendredi et opposera les joueurs du ROC, champions en titre, aux Suédois.