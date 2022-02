Les Canadiens privés de médaille en ski cross

Leman, champion olympique en titre, a pris le quatrième et dernier rang de sa course après avoir fait partie des meneurs pendant la moitié du parcours. Une faute technique lors d’un virage l’a toutefois fait reculer au dernier rang et il n’a jamais pu rattraper son retard derrière le Suisse Alex Fiva et l’athlète du ROC Sergey Ridzik.

Ses compatriotes Reece Howden, Kevin Drury et Jared Schmidt ont tous été éliminés en quarts de finale.

Ce sont les Suisses Bryan Regez et Alex Fiva qui ont remporté les médailles d’or et d’argent. L’athlète du ROC, Sergey Ridzik, est monté sur la troisième marche du podium. Leman a pris le 6e rang du total en prenant la 2e place de la petite finale.

Reece Howden a facilement remporté sa course de première vague. Photo : Getty Images / Cameron Spencer

Howden et Leman s'affrontaient en quarts de finale. Leman a bien failli ne pas terminer la course, victime d’une bousculade du Suisse Joos Berry. Il a toutefois coiffé son compatriote Howden au fil d’arrivée pour se qualifier. La course s’est décidée à la photo d'arrivée.

Kevin Drury s’est aussi fait damer le pion à la photo d'arrivée. Il était 2e pendant une bonne partie de la course, mais l’Autrichien Joannes Rohrweck l’a devancé d’un bras.

Jared Schmidt a connu une bonne course, mais n’a pu faire mieux qu’une 3e position lui non plus.

Seuls les deux premiers passent au tour suivant.