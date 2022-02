Les Canadiennes Cassie Sharpe et Rachael Karker sur le podium en demi-lune

Les skieuses canadiennes Cassie Sharpe et Rachael Karker ont été récompensées des médailles d’argent et de bronze, vendredi, en finale de la demi-lune des Jeux olympiques de Pékin.

L’épreuve a été dominée d'un bout à l'autre par la favorite Eileen Gu. La représentante de la Chine a été flamboyante pour décrocher l’or, sa troisième médaille des Jeux de Pékin. Sa meilleure manche lui a valu 95,25 points, mais sa deuxième descente la mieux notée (93,25) aurait suffi pour l'emporter.

Championne olympique en titre, Cassie Sharpe a fait preuve de constance tout au long de cette finale. Sa troisième et ultime descente, bonne pour 90,75 points, a été celle qui lui a permis de s'emparer de l'argent.

Un succès inespéré pour la Britanno-Colombienne qui revient à peine d’une longue rééducation. Il y a un peu plus d’un an, Sharpe avait lourdement chuté aux X Games d’Aspen. Elle s’était alors déchiré le ligament croisé antérieur de son genou gauche et partiellement déchiré le ligament collatéral médial.

Elle a repris la compétition sur le circuit international en décembre 2021 seulement. Une 4e place signée en janvier, à la Coupe du monde de Calgary, lui avait donné confiance avant de s’envoler vers la Chine.

Sa compatriote Rachael Karker, qui participe à ses premiers Jeux, l'a suivie de près lors de cette finale. Elle s'est frayé un chemin jusqu'à la troisième marche du podium grâce à sa première descente de 87,75 points.

L’Ontarienne de 24 ans, médaillée d’argent des derniers Championnats du monde, a ainsi continué sur sa lancée. Elle est montée sur le podium à ses huit dernières sorties en Coupe du monde.

Vendredi, celle qui s’était classée 2e des qualifications a été un peu à court à son tout premier saut, mais a vite fait oublier cette séquence pour rallier le bas de la piste de brillante façon.

De petites hésitations à sa deuxième manche l’ont menée à un pointage de 85,25. Pendant ce temps, l’Estonienne Kelly Sildaru est venue chauffer la Canadienne avec 87 points. Elle a tenté de déloger Karker au troisième tour, en vain.

Rachael Karker n’a pas complété sa troisième et dernière descente et est finalement demeurée 3e.

Également en action, la Canadienne Amy Fraser a entamé la finale avec un pointage de 75,25. À son deuxième passage dans l’imposante demi-lune, la skieuse de 26 ans a perdu de la vitesse à l’atterrissage d’une figure et n’a pas complété sa routine.

Elle a chuté à son dernier essai et pointe au 8e échelon. Elle a ainsi amélioré son classement des qualifications, où elle occupait le 11e rang.

Le Canada est le premier pays à signer un doublé à l’épreuve féminine de la demi-lune, qui a fait son entrée au programme olympique en 2014.

Cassie Sharpe et Rachael Karker ont donné au Canada ses 21e et 22e médailles des Jeux de Pékin.

Un triplé pour la reine des neiges

L’or au grand saut, l’argent à la descente acrobatique… et encore l’or à la demi-lune.

Eileen Gu aurait difficilement pu demander mieux pour conclure ses premiers Jeux olympiques.

En quête d’une troisième médaille à Pékin, la skieuse chérie de la foule a impressionné dès son entrée sur le parcours. La Sino-Américaine a facilement réussi sa première descente de la finale après avoir dominé les qualifications la veille. Sa récolte de 93,25 points l’a placée provisoirement en tête.

L’amplitude et les acrobaties de Gu ont été nettement supérieures à celles de toutes ses compétitrices. Elle était assurée de la victoire avant d’effectuer sa dernière descente.

Eileen Gu, 18 ans, possède déjà le curriculum vitae d’une grande championne. Ses trois médailles olympiques s’ajoutent à ses deux titres mondiaux de 2021, remportés à la demi-lune et au grand saut. Elle avait aussi reçu le bronze à la descente acrobatique de cet événement.

La nouvelle sensation du ski acrobatique compte aussi huit médailles d’or, trois d’argent et une de bronze en Coupe du monde après seulement 15 départs.

La finale masculine de demi-lune sera présentée samedi à Pékin. Trois Canadiens seront à surveiller, soit Brendan Mackay, Noah Bowman et Simon d'Artois.