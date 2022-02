Faut-il s’inquiéter de l’état du curling au Canada?

Aujourd’hui, la situation est différente, même si Brad Gushue a sauvé l’honneur du pays en récoltant une médaille de bronze aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin.

Lors des Jeux précédents, à Pyeongchang, le Canada n’avait aussi récolté qu’une seule médaille, l’or en double mixte.

Selon John Morris, qui a terminé au 5e rang en compagnie de Rachel Homan en double mixte, le curling canadien est victime de sa popularité.

Avant, on gagnait parce qu’on était ceux qui investissaient le plus dans le sport. Depuis que le curling est un sport olympique, d’autres pays ont commencé à investir , dit-il.

Il ajoute que ces pays ont développé des modèles qu’il serait impossible de suivre au Canada.

Le curling est trop populaire au pays pour que nous ne puissions financer qu’une seule ou deux équipes, comme beaucoup d’autres pays le font.

À preuve, si l'on regarde le plus récent classement mondial du côté masculin, on constate que 8 des 10 premières équipes du monde proviennent du Canada.

Les deux seules équipes qui ne sont pas canadiennes sont celles qui s’affrontent pour l’obtention de la médaille d’or aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin.

Classement mondial au curling masculin, semaine du 14 février Classement mondial au curling masculin, semaine du 14 février Rang Équipe Pays 1 Bruce Mouat Écosse 2 Brad Gushue Canada 3 Brad Jacob Canada 4 Kevin Koe Canada 5 Niklas Edin Suède 6 John Epping Canada 7 Brendan Bottcher Canada 8 Mike McEwen Canada 9 Glenn Howard Canada 10 Matt Dunstone Canada

Du côté féminin, la domination canadienne est moins évidente.

On retrouve 4 équipes de l'unifolié parmi les 10 meilleures, mais aucun autre pays n’est présent plus qu’une fois dans le top 10.

On recense toutefois 18 équipes canadiennes dans le top 30.

Classement mondial au curling féminin, semaine du 14 février Classement mondial au curling féminin, semaine du 14 février Rang Équipe Pays 1 Tracy Fleury Canada 2 Anna Hasselborg Suède 3 Kerri Einarson Canada 4 Jennifer Jones Canada 5 Eve Muirhead Écosse 6 Satsuki Fujisawa Japon 7 Eunjung Kim Corée du Sud 8 Silvana Tirinzoni Suisse 9 Rachel Homan Canada 10 Tabitha Peterson États-Unis

Les quatre équipes qui participent aux demi-finales des Jeux de Pékin – la Suède, la Grande-Bretagne, le Japon et la Suisse – font toutes partie du top 10.

Si on regarde où se trouvent les deuxièmes et troisièmes équipes de ces quatre nations, on constate que le niveau de compétition dans ces pays est loin d’être aussi relevé qu’au Canada.

Classement des deuxièmes et troisièmes équipes d’un pays Classement des deuxièmes et troisièmes équipes d’un pays Pays Équipes Rang Suède Isabella Wrana 17e Emma Moberg 108e Écosse Amy MacDonald 92e Fay Henderson 101e Japon Sayaka Yoshimura 45e Tori Koana 46e Suisse Irene Schori 21e Raphaela Keiser 28e

Un sport en bonne santé

Heather Nedohin croit que le Canada a joué un rôle important au cours des dernières années pour s’assurer de la bonne santé du curling à l’échelle mondiale.

L’ex-joueuse et ex-entraîneuse compare l’état du curling, il y a quelques années, à celui du hockey féminin.

Il y a quelques années, on ne voyait que certains pays connaître du succès sur la scène mondiale, toujours les mêmes , dit-elle.

Heather Nedohin a été impressionnée par la progression de certains pays et par l’arrivée de certains autres comme les Pays-Bas, l’Estonie, l’Allemagne, la Lettonie ou la Turquie, qui ont participé aux qualifications pour les Jeux de Pékin.

Selon elle, c’est un signe que le curling mondial se porte bien.

John Morris croit aussi que le Canada a bien su partager son expertise dans le sport, notamment avec la présence d’entraîneurs canadiens dans plusieurs pays.

C’est un couteau à deux tranchants, explique-t-il. Certains pays investissent des montants très élevés pour leurs entraîneurs et nous ne pouvons pas rivaliser avec eux. Les meilleurs entraîneurs partent, alors que les équipes canadiennes n’ont même pas les moyens de s’offrir un entraîneur à temps plein.

Trois des quatre équipes féminines en lice pour les demi-finales à Pékin sont entraînées par des Canadiens.

Comment améliorer la performance canadienne?

Heather Nedohin, qui a entraîné l'équipe de Kerri Einarson durant la saison 2020-2021, croit comme John Morris que le Canada, dans son système actuel, peut difficilement rivaliser avec les pays qui choisissent d’investir dans une ou deux équipes.

« Au Canada, personne ne joue au curling à temps plein. Les joueurs ont un travail et beaucoup d’entre eux ont aussi une famille. Je ne connais pas tous les joueurs des autres pays, mais je sais que plusieurs d’entre eux n’ont pas d’enfants et n'occupent pas d’emploi. » — Une citation de Heather Nedohin, ex-joueuse et ex-entraîneuse de curling

Sans vouloir tout changer du système canadien, Heather Nedohin aimerait que les équipes olympiques du pays soient choisies neuf mois, ou même un an avant la tenue des Jeux.

Elle estime que cela aiderait les athlètes dans leur préparation physique et mentale.

De cette façon, on pourrait accorder à ces équipes un financement adéquat pour que leurs membres puissent faire du curling leur priorité pour un certain temps.

John Morris est plus prudent. Il ne s'oppose pas à l’idée de choisir plus tôt les équipes qui représenteront le pays, mais n’est pas convaincu que c'est la solution.

Les résultats des deux derniers Jeux sont la preuve que le système de haute performance au pays ne fonctionne pas , affirme-t-il.