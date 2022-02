À surveiller ce soir et cette nuit aux Jeux de Pékin

Oui, la fin approche, mais d’ici la cérémonie de clôture, dimanche, voici ce qu’on surveille pour vous ce soir et cette nuit aux Jeux de Pékin : finale de la demi-lune en ski acrobatique chez les femmes, finale du ski cross chez les hommes, le match de la médaille de bronze en curling masculin et les demi-finales au curling féminin, les demi-finales au hockey masculin, du patinage de vitesse sur longue piste, le bob à deux chez les femmes et le programme court en patinage artistique chez les couples. Vous avez repris votre souffle? Allons-y dans le détail!